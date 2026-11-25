Hay propietarios deportivos que administran una franquicia como un negocio de márgenes estrechos y otros que la conciben como una extensión de su tolerancia al riesgo. Steve Cohen pertenece, sin matices, a una categoría aparte.

Apenas unos meses después de que los Mets de New York cerraran una de las campañas más humillantes de su historia reciente —últimos del Este de la Liga Nacional con marca de 74-88 tras arrancar el año con la nómina más cara de las Grandes Ligas—, Steve Cohen volvió a sacudir el mercado el 22 de noviembre de 2026 con el acuerdo por nueve años y $450 millones de dólares para firmar al zurdo Tarik Skubal, sujeto aún a los exámenes médicos de rigor.

Con ese pacto, Skubal pulverizó el récord histórico de Gerrit Cole para un lanzador —9 años $324 millones— y se instala como el cuarto contrato garantizado más alto de todos los tiempos en el beisbol, solo por detrás de Juan Soto, Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr.

Tras seis temporadas de frustraciones casi ininterrumpidas, el hombre más acaudalado de la industria insiste en responder redoblando la apuesta.

Representado por Boras Corporation, el dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana recibirá $45 millones de dólares como bono de firma, conservará una cláusula total de no cambio sin salidas anticipadas (opt-outs) y diferirá 30 millones hacia el final de la década siguiente, lo que apenas atenuará un salario anual promedio nominal de 50 millones —el tercero más elevado de MLB detrás de Soto y Kyle Tucker—.

Como Skubal fue traspasado a mitad de 2026 de Detroit a los Dodgers, no era elegible para una oferta calificada, de modo que Nueva York no sacrificará selecciones del draft ni presupuesto internacional.

Para imponerse a Toronto —que ofertó poco más de $400 millones— y a unos Dodgers reacios a comprometer plazos largos ante la incertidumbre laboral, Cohen elevó su propuesta días antes de que expire el Convenio Colectivo el 1 de diciembre.

En el montículo, los números justifican la puja.

Entre 2024 y 2026, Skubal acumuló marca de 43-17 con 2.42 de efectividad, 655 ponches y apenas 95 boletos en 546 entradas, consolidándose como el lanzador más valioso de las Mayores según métricas de WAR.

En 2024 conquistó la Triple Corona de pitcheo y en octubre ostenta una efectividad vitalicia de 2.13 en ocho aperturas de postemporada.

Sin embargo, el riesgo biológico es innegable. Cumplió 30 años el 20 de noviembre, cobrará 50 millones anuales hasta los 38 en 2035 y su brazo izquierdo carga tres cirugías: una Tommy John universitaria, una reparación del tendón flexor en 2022 y una artroscopia NanoNeedle en mayo de 2026 para extraer cartílago calcificado.

La gerencia apuesta a que tres o cuatro campañas de 6 a 7 WAR amortizarán el inevitable declive del tramo final.

La audacia del movimiento resalta al contrastarla con la frustrante bitácora deportiva de Cohen desde que compró alrededor del 95% de la franquicia en noviembre de 2020 por unos $2,420 millones de dólares.

Entre 2021 y 2026, los Mets sumaron un record global de 499-473 (.513), con apenas dos boletos a octubre y cero títulos de división o de Serie Mundial.

El desfile de tropiezos ha sido variado. El desplome de 2021 tras liderar el Este, las 101 victorias de 2022 desperdiciadas en una serie de comodines ante San Diego, el descalabro de 2023 que obligó a canjear veteranos por prospectos, el milagro fugaz de la Serie de Campeonato de 2024, el colapso de 2025 tras firmar a Soto por $765 millones —que terminó con una disculpa pública del dueño— y la debacle de 2026, cuando la rotación cayó al puesto 23 de MLB en efectividad (4.47) y el club vendió piezas por 7.8 bWAR en julio.

En ese sexenio, sumando nóminas finales de 40 hombres ($1,814.6 millones) y multas por impuesto de lujo ($422.7 millones incluyendo la estimación de 2026), Cohen ha inyectado unos $2,237 millones de dólares directos al plantel, padeciendo incluso recargos del 110% del llamado "Impuesto Cohen" y el retroceso de diez puestos en su primera selección del draft en 2024 y 2025.

¿Qué le espera entonces a Queens? En lo inmediato, la nómina proyectada para 2027 trepa a $354.3 millones de dólares, encabezada por Soto (57.5 millones en efectivo), Skubal (50), Bo Bichette (42), Francisco Lindor (34.1) y el lastre de Marcus Semien (26 millones tras batear .215).

La llegada de Skubal eleva las proyecciones de la rotación del puesto 16 al 5 en MLB y lo empareja con el novato Nolan McLean —cuarto al Novato del Año— y Christian Scott. Aun así, David Stearns enfrenta grietas obvias: la primera base produjo -0.8 WAR en 2026 tras la partida de Pete Alonso —autor de 43 jonrones en Baltimore— y la profundidad abridora detrás del trío estelar es precaria.

A mediano plazo, el futuro de los Mets se juega en tres frentes simultáneos.

Primero, la rentabilidad del laboratorio de pitcheo en Port St Lucie y de una finca que, pese a caer al puesto 18 tras graduar talento joven, sumó nueve prospectos Top 30 en julio encabezados por Jefferson Rojas.

Segundo, la batalla laboral: los dueños proponen un tope salarial duro de $258.2 millones de dólares para 2028, bajo el cual Soto y Skubal absorberían por sí solos el 39.1% de todo el límite por valor anual promedio.

Y tercero, Metropolitan Park, el complejo de hotel y casino de $8,100 millones de dólares junto a Citi Field que ya obtuvo licencia estatal en diciembre de 2025 —aunque enfrenta retrasos municipales por diseño e inundaciones en noviembre de 2026 y no abriría antes de 2030—.

Mientras ese imperio inmobiliario toma forma, Cohen, un exjugador de póquer en la secundaria de Great Neck sigue haciendo lo único que sabe hacer cuando las cartas vienen mal dadas, subir la apuesta y desafiar a la estadística hasta que octubre, finalmente, le dé la razón.