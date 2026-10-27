El beisbol de octubre —y no el Reino Unido, como dicta la historia de la literatura— suele ser cuna de romanticismos. Y posible la coronación de los Brewers de Milwaukee como campeones de la Serie Mundial, después de barrer a los todopoderosos Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato y a punto de repetir la historia con los vibrantes Rays de Tampa Bay en la Serie Mundial, no es la excepción.

Con una nómina salarial de $146.2 millones de dólares —situada en el puesto 19 de la MLB— la franquicia de Wisconsin anuló a una organización cuyo gasto en plantilla superó los $340 millones de dólares y cuyo pago por impuesto de lujo ($180.8 millones) rebasó por sí solo el presupuesto total del equipo campeón.

Ubicada en el mercado televisivo número 30 de las Grandes Ligas —el de menor escala poblacional en la competición—, la directiva de Milwaukee ha operado bajo la exigencia histórica de la restricción financiera.

Mientras que entidades de gran mercado como los Dodgers, los Yankees o los Mets disponen de la capacidad económica para absorber contratos multianuales fallidos sin comprometer su nivel competitivo, los Brewers carecen de margen para el error presupuestario.

La consecución del título en la temporada 2026 demuestra que la asignación eficiente de capital y el desarrollo interno de atletas pueden neutralizar brechas salariales superiores a los 200 millones de dólares.

La gestión de la plantilla, liderada por el presidente de operaciones de beisbol Matt Arnold, basó su éxito en una distribución salarial altamente concentrada.

Cerca del 30 por ciento del presupuesto total se destinó a dos jugadores veteranos: el jardinero Christian Yelich, con un salario de $23.37 millones de dólares dentro de su contrato multianual, y el lanzador abridor Brandon Woodruff, quien percibió $22.02 millones de dólares tras aceptar una oferta calificada para liderar la rotación.

El resto de la nómina fue diseñado para mantener un costo medio por titular inferior a los cuatro millones de dólares.

Para sostener esta estructura sin mermar la calidad competitiva, la gerencia aseguró tempranamente a talentos emergentes mediante acuerdos de largo plazo antes de su ingreso al arbitraje salarial.

El caso más representativo fue el del jardinero venezolano Jackson Chourio, amarrado con una extensión de ocho años y $84 millones de dólares que fijó su impacto presupuestario para 2026 en $7.25 millones.

Esta política se complementó con adquisiciones en el mercado de traspasos y arbitraje, entre las que destacan la del receptor William Contreras por $9.4 millones de dólares y la del primera base Andrew Vaughn por $7.65 millones, combinadas con jugadores defensivos en etapa de salario mínimo como Brice Turang y Joey Ortiz.

Los modelos algorítmicos de proyección como PECOTA han subestimado sistemáticamente al equipo durante la última década.

Al evaluar trayectorias sobre historiales consolidados, los sistemas cuantitativos tradicionales suelen pronosticar temporadas cercanas al 50 por ciento de victorias para Milwaukee, omitiendo la capacidad de la franquicia para integrar prospectos jóvenes, tolerar sus curvas de aprendizaje iniciales en las Grandes Ligas y maximizar rendimientos individuales en ciclos cortos.

En el aspecto táctico, el mánager Pat Murphy implementó una estrategia de manejo del cuerpo de lanzadores orientada a anular la capacidad de ajuste de la alineación de los Dodgers.

Murphy aplicó con rigor la prevención de la penalización por tercera vuelta al orden al bate.

La viabilidad de este esquema descansó en la infraestructura del Pitching Lab de la organización, un centro biomecánico especializado en la reingeniería de lanzadores.

Mediante la modificación de ángulos de salida y la optimización de la velocidad de giro, Milwaukee transformó a relevistas adquiridos de otras franquicias o promovidos desde sus filiales en piezas de alto rendimiento.

Relevistas como Trevor Megill, Angel Zerpa y JoJo Romero ingresaron desde el quinto episodio registrando velocidades superiores a las 98 millas por hora y tasas de swing por encima del 40 por ciento.

La cercana victoria de Milwaukee y la presencia en la Serie Mundial de los Tampa Bay Rays —otra franquicia de presupuesto reducido, ubicada en el puesto 25 de nómina— ha reavivado la discusión sobre la estructura económica de la MLB.

El Comisionado Rob Manfred señaló que la brecha de $450 millones de dólares entre la nómina más alta y la más baja de la liga justifica la búsqueda de un tope salarial estricto, propuesta que cuenta con el respaldo del 68 por ciento de los aficionados según sondeos de The Athletic.

En contraste, la Asociación de Jugadores (MLBPA), a través de Bruce Meyer, sostuvo que el éxito de los Brewers demuestra la competitividad del sistema actual, argumentando que la innovación organizativa permite alcanzar la victoria sin necesidad de imponer límites al mercado de salarios.