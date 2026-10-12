Travis Bazzana, del criquet a la serie de Campeonato de la Liga Americana con los Guardians de Cleveland

El 14 de julio de 2024, los Guardians de Cleveland seleccionaron al segunda base australiano Travis Bazzana con la primera elección absoluta del Draft de la MLB.

La selección marcó dos precedentes oficiales. Para empezar, Bazzana se convirtió en el primer jugador nacido en Australia en ser elegido en la primera ronda y en el puesto número uno global, además de ser el primer segunda base defensivo en encabezar el reclutamiento en la historia de la liga.

Bazzana nació en Hornsby, Nueva Gales del Sur, y creció en el suburbio de Wahroonga, en Sídney. Durante su infancia y adolescencia compitió en múltiples disciplinas, aunque centró su actividad en el criquet y el beisbol.

En el criquet juvenil representó al Turramurra High School y al Northern District Cricket Club en las ligas estatales de Nueva Gales del Sur, donde se desempeñó como wicketkeeper (guardameta) y opening batter (bateador de apertura).

El rol de wicketkeeper exigía una posición flexionada constante detrás de las estacas y reaccionar ante desviaciones de la pelota a alta velocidad.

Como bateador de apertura, enfrentaba la pelota nueva, la cual presenta mayor movimiento lateral en el aire y bote irregular en el césped. En el criquet, a diferencia del beisbol, no existe el margen de tres strikes: un solo fallo de cálculo o un contacto no deseado resulta en la eliminación inmediata del bateador durante el resto de la entrada.

En 2018, a los 16 años, Bazzana decidió priorizar el beisbol sobre el criquet, a pesar de que los entrenadores de criquet proyectaban su incorporación al circuito profesional de la Big Bash League.

Ese mismo año debutó con los Sydney Blue Sox en la Australian Baseball League (ABL), convirtiéndose en el jugador más joven del torneo. Posteriormente formó parte de la selección nacional de Australia en torneos internacionales de categorías juveniles.

El aprendizaje en el criquet influyó directamente en su perfil técnico como bateador. Desarrolló una disciplina estricta en el plato, registrando bajas tasas de swing a lanzamientos fuera de la zona de strike y un nivel elevado de contacto.

Aunque tuvo que adaptar la trayectoria de su swing hacia un ángulo de ataque ascendente para elevar la pelota con un madero cilíndrico, conservó la velocidad de rotación de muñecas desarrollada al utilizar la maza plana de criquet.

En 2021 ingresó a la Universidad de Oregon State para competir en la División I de la NCAA. En tres temporadas se convirtió en el líder histórico de la universidad en hits (251), cuadrangulares (45), dobles (52), bases robadas (66) y bases por bolas (180). En la campaña de 2024 registró un promedio de bateo de .407 con 28 jonrones y fue nombrado Jugador del Año de la Conferencia Pac-12.

Tras ser seleccionado por Cleveland con una bonificación por firma de 10,57 millones de dólares, avanzó por el sistema de ligas menores de la organización.

El 28 de abril de 2026 debutó en las Grandes Ligas frente a los Tampa Bay Rays. Durante su primera temporada en la MLB fue seleccionado por sus compañeros para participar en el Juego de Estrellas y ahora disputará la Serie de Campeonato de la Liga Americana con los Guardians de Cleveland ante los Rays de Tampa Bay.