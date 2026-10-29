William Contreras y Jackson Chourio, el poder venezolano que llevó a los Brewers a ganar la Serie Mundial

El 2026 fue un año convulso para Venezuela. En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Caracas fue bombardeada como parte de un ataque que culminó con la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Meses más tarde, el 24 de junio de 2026,

Unos meses más tarde, el 24 de junio, a las 6:04pm, la tragedia volvió a golpear al país con un devastador doblete sísmico, un primer terremoto premonitor de magnitud 7.2 seguido apenas 39 segundos después por el evento principal de magnitud 7.5.

William Contreras 🤝 Jackson Chourio nunca olvidarán el año 2026. ¡CAMPEONES DE LA WORLD SERIES 2026! 🇻🇪 pic.twitter.com/CYpAkHRURX — MLB Español (@mlbespanol) October 29, 2026

En medio del dolor templanza del pueblo venezolano encontró su mayor refugio en el deporte.

En marzo, la selección nacional hizo historia en Miami al coronarse campeona invicta del Clásico Mundial de Beisbol. Pero el destino reservaba un capítulo final monumental para el mes de octubre. Sus dos prodigios, William Contreras y Jackson Chourio, lideraron a los Brewers de Milwaukee a conquistar la primera Serie Mundial en los 58 años de historia de la franquicia, derrotando 4-1 a los Tampa Bay Rays.

Wild Bill, el MVP histórico

La Serie Mundial de 2026 pasará a la posteridad por ser la primera disputada con el sistema de revisión automática de bolas y strikes —ABS, por sus siglas en inglés—.

En una era donde la tecnología amenazaba con restarle peso al arte del receptor detrás del plato, el careta carabobeño William Contreras demostró que el intelecto y el conocimiento de la zona son insustituibles.

Resulta poético que, en la campaña inaugural de los umpires robots, el jugador galardonado con el Premio Willie Mays al Jugador Más Valioso haya sido precisamente el receptor que mejor dominó el arte del desafío tecnológico.

Durante la temporada regular, Contreras encabezó a todas las Grandes Ligas al solicitar 185 retos y lograr revertir 105 llamadas arbitrales a su favor.

En la postemporada llevó esa destreza a otro nivel, pues ganó 22 de 33 apelaciones.

En la Serie Mundial su efectividad fue casi perfecto. Pidió 13 revisiones desde el plato y consiguió que se cambiara la llamada en 10 ocasiones (76.9% de éxito).

¡¡¡DE JACKSON CHOURIO A WILLIAM CONTRERAS PARA EL OUT EN HOME!!! pic.twitter.com/d5aVPXZyN9 — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) October 25, 2026

Detrás del plato, su labor tradicional fue implacable. Para neutralizar el agresivo juego de corrido de bases de Tampa Bay, Contreras fusiló a cuatro corredores en intento de robo durante la serie, desarticulando las amenazas del rival.

Su mánager, Pat Murphy, retrató su carácter con una frase: "Es nuestro perro de presa (pit bull). No puedes acercarte a acariciarlo así como así; hay muchas probabilidades de que te dé un mordisco", dijo.

En el aspecto ofensivo, Contreras bateó para un promedio de .381 en los cinco encuentros.

El momento cumbre de su consagración ocurrió en el quinto y definitivo juego en el Tropicana Field. En la parte alta de la sexta entrada, con Milwaukee arriba 2-0, Christian Yelich embasó por pelotazo del relevista zurdo Garrett Cleavinger.

Contreras se paró en el cajón de bateo y castigó un picheo pegado conectando un batazo directo al callejón del jardín izquierdo que rebotó contra la pared.

El doblete remolcó a Yelich para colocar la pizarra 3-0. Instantes después, tras un elevado de sacrificio de Cooper Pratt hacia la zona de foul en el jardín derecho, Contreras reaccionó de inmediato en tercera base, realizó un pisa y corre y se deslizó en el plato para anotar la cuarta y definitiva raya.

Con esta actuación, Contreras se convirtió en apenas el octavo receptor en la historia de las Grandes Ligas en ser nombrado MVP de la Serie Mundial, y unió su nombre a figuras de la talla de Johnny Bench, Salvador Pérez o Gene Tenace.

El joven y perspicaz Jackson Chourio

Con solo 22 años de edad, Jackson Chourio dominó con la Serie Mundial con la soltura propia de un veterano consagrado.

Su capacidad para rendir en momentos de máxima presión no fue una casualidad de octubre.

Ese carácter quedó sellado desde la Serie Divisional contra los Padres de San Diego, cuando en el noveno episodio del Juego 2 conectó un imparable de la victoria frente al cerrador estelar Mason Miller, cuyos envíos superaron las 100 millas por hora.

En los cinco juegos disputados en el Clásico de Otoño, Chourio bateó para un promedio de .458 con 11 imparables en 24 turnos. Con esos 11 hits, el zuliano fijó el récord histórico de las Grandes Ligas de más imparables para un jugador en una Serie Mundial resuelta en cinco compromisos.

Su actuación en el Juego 3 fue una lección de bateo oportuno.

¡ESTO ES UNA LOCURA! 🤯🔥

Jackson Chourio y William Contreras festejan el primer título de los Brewers con un sensible abrazo, Contreras no para de llorar. 🥹🏆#SerieMundialEnFOX #MLBenFOX pic.twitter.com/ko6rAz6m39 — FOX (@somos_FOX) October 29, 2026

En la paliza 10-1 de los Brewers, Chourio se fue de 5-4, convirtiéndose en el pelotero más joven en conectar cuatro hits en un choque de Serie Mundial en los últimos 80 años. El momento más impresionante de esa noche ocurrió en la quinta entrada, cuando Milwaukee fabricó un ataque histórico de ocho carreras con dos outs.

Chourio inició la entrada con un sencillo hacia el jardín central, se robó la segunda base, anotó más tarde y, tras dar la vuelta a toda la alineación en un racimo de batazos, volvió a consumir turno en ese mismo episodio para conectar un sencillo remolcador que selló el rally.

Incluso en la derrota, Chourio no bajó los brazos. En el Juego 4, un agonizante choque que se extendió a 12 entradas y terminó a favor de Tampa Bay por 4-3, Chourio conectó su hit número 10 de la Serie y empató a Babe Ruth como el jugador con más imparables en los primeros cuatro juegos de un Clásico de Otoño.

La sinergia entre Chourio abriendo la alineación y Contreras en la parte media fue el motor de unos Brewers que culminaron la temporada con 103 victorias en la ronda regular y una marca de 11-2 en la postemporada. Con este triunfo, ambos peloteros completaron un logro poco visto, ganar el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela en marzo y alzarse con el título de la Serie Mundial en octubre del mismo año calendario.