MLS exportó jugadores a todas las Ligas Top en el mercado veraniego
El mercado de verano confirmó la naturaleza distinta de las Ligas norteamericanas en su faceta exportadora. Mientras la MLS exportó jugadores a cada uno de los principales torneos de Europa, la Liga MX apenas pudo enviar a un mexicano a Grecia y a un uruguayo a España.
La MLS vendió o prestó futbolistas a la Premier League, la Serie A, LaLiga española, la Bundesliga y la Ligue 1, algunos de ellos con montos que rondaron los 15 millones de euros.
Aunque no todas sus exportaciones fueron de jugadores de nacionalidad estadounidense, la mayoría sí fueron elementos que se formaron en la MLS desde pequeños, y algunos nombres sin siquiera ser aun los de figuras consolidadas sino de talentos por pulir, pero detectados a tiempo y con gran futuro.
Uno de ellos fue Zavier Gozo, delantero de 19 años, quien fue vendido por el Real Salt Lake en 13 millones de euros al Crystal Palace de la Premier, a donde el Colorado Rapids envió al australiano Lucas Herrington por 14.8 millones.
A Italia, el exportado fue el ex compañero de Leo Messi en el Inter Miami, Benjamin Cremaschi, quien jugará para el Parma, por lo que se convirtió en el primer jugador de la cantera del Inter en ser traspasado a una de las principales ligas de Europa. De ascendencia argentina y con 21 años de edad, el mediocampista nació en Miami y ya ha jugado para diferentes categorías de las selecciones de Estados Unidos.
A la Liga española vendió al argentino Ezequiel Ponce, quien jugará para el Elche, donde ya había militado, mientras que a la Bundesliga mandó a préstamo al delantero marfileño Emmanuel Latte Lath, del Atlante United al Unión Berlín, además de que el francés Hugo Picard pasó del Columbus Crew al Troyes de la Primera división gala.
Más allá de las cinco grandes, la MLS también colocó jugadores en la Championship inglesa: Max Arfsten al Middlesbrough, Luca Bombino al Stoke City, ambos estadounidenses, así como al canadiense Jayden Nelson al Bolton.
Por si faltara, también abarcaron mercados emergentes. El LAFC vendió al venezolano David Martínez en 7.3 millones de euros al Midtjylland danés, y el LA Galaxy al brasileño Gabriel Pec al Cruzeiro en 10.5 millones, entre otros.
En cambio, la Liga MX exportó lo que tenía, que no era mucho. La Hormiga González salió de Chivas al Olympiacos griego por 10 millones de euros, y el uruguayo Sebastián Cáceres dejó al América para fichar por el Celta de Vigo por aproximadamente 6 millones de euros.
El resto de salidas de jugadores relevantes fueron más bien regresos de veteranos hacia la última etapa de su carrera. Enner Valencia dejó Pachuca a los 36 años para jugar con Boca Juniors, y Sergio Canales terminó contrato con el Monterrey y volvió al Racing de Santander de sus primeros años.
Las únicas ventas importantes en lo económico fueron la de Ángel Correa, de Tigres a River Plate por 13.2 millones de euros, pero con el jugador urgido por dejar la Liga MX, así como la de Giorgos Giakoumakis al Al-Ain emiratí, por 5.2 millones, si bien el griego ya había estado todo el último año en la liga de su país, pero con sus derechos aun propiedad de Cruz Azul.