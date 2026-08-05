MLS pega primero; Atlas y Pachuca caen en la inauguración de la Leagues Cup
Los equipos mexicanos vivieron una amarga inauguración de la Leagues Cup, luego de que Atlas y Pachuca fueron los primeros en saltar a la cancha este martes 4 de agosto, y también los primeros en ser derrotados por las escuadras de la MLS.
Pachuca: de la alegría a la derrota
En el caso de Pachuca, le tocó debutar ante el FC Cincinnati. El cuadro hidalguense había comenzado con el pie derecho, anotando un gol tempranero al minuto 7, cuando Oussama Idrissi, tras un regate por la banda y un centro, habilitó a Adrián Alcaraz, quien con un cabezazo firmó el primer tanto del partido y del torneo.
Sin embargo, el buen inicio se vio opacado por un golazo de Evander. Al minuto 18, el brasileño respondió por el conjunto norteamericano con un disparo cruzado de larga distancia que dejó sin oportunidad a Carlos Moreno, incrustándose en el ángulo derecho para el empate 1-1. Antes del descanso, al minuto 38, Cincinnati volvió a pegar en un momento clave, cuando Bryan Ramírez abrió a la defensa en el área y mandó un centro raso que cruzó frente al arco para que Pavel Bucha anotara el 1-2.
En la parte complementaria, el cuadro de la MLS sentenció el encuentro al minuto 70. Ender Echenique se llevó por velocidad a Carlos Sánchez por el sector izquierdo, mandó una diagonal y Kenji Mboma Dem, con un zurdazo pegado al poste, colocó el 1-3 definitivo.
Columbus le pasa por encima al Atlas
Esa no fue la única caída mexicana de la jornada. De manera simultánea, el Atlas se midió ante el Columbus Crew. A diferencia del duelo de los Tuzos, en este encuentro el conjunto norteamericano tomó la iniciativa primero e insistió sobre el arco defendido por Camilo Vargas.
Fue así como, al minuto 28, Taha Habroune mandó un centro al área para que César Ruvalcaba se elevara y sacara un remate a contrapié del arquero para abrir el marcador 0-1. Tras hacer daño por la vía aérea, el conjunto de The Black & Gold repitió la fórmula en el tiempo agregado de la priemra parte, cuando Sean Zawadzki se lanzó de palomita en un tiro de esquina para duplicar la ventaja 0-2.
Las cosas empeoraron para los Zorros en el arranque del segundo tiempo. Al minuto 50, un error al intentar salir jugando desde terreno propio provocó una pérdida de balón que terminó en una descolgada donde Brais Méndez anotó el 0-3.
Fue hasta el minuto 67 cuando los Rojinegros lograron descontar para marcar el gol de la honra, el cual no llegó por obra de sus propios futbolistas. Y es que, tras un centro de Milton Valenzuela, fue Zawadzki quien mandó la pelota a su propia puerta firmando el 1-3 final
El resto de partidos de la jornada 1
Martes 4 de agosto
Charlotte FC vs. Pumas | 18:00 PM
Minnesota United vs. FC Juárez | 18:30 PM
Tigres vs. Real Salt Lake | 20:00 PM
Vancouver Whitecaps vs. Atlante | 20:30 PM
Miércoles 5 de agosto
Inter Miami vs. San Luis | 17:30 PM
Monterrey vs. Orlando City | 17:30 PM
Nashville SC. vs León | 18:30 PM
FC Dallas vs. Querétaro | 18:30 PM
Toluca vs. Seattle Sounders | 20:00 PM
LAFC vs. Chivas | 20:30 PM
Jueves 6 de agosto
New York City FC. vs Santos Laguna | 17:30 PM
Cruz Azul vs. Philadelphia Union | 18:00 PM