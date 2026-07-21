Monterrey prepara fichaje del líder de goleo de la MLS, Hugo Cuypers
Monterrey sigue reforzando su ataque con talento proveniente de la MLS, luego de que llegó a un acuerdo con el Chicago Fire para fichar al delantero belga Hugo Cuypers, actual líder de goleo de la liga estadounidense, de acuerdo a The Athletic.
La operación está valuada en 7.5 millones de dólares, más 500 mil dólares en variables, mientras que el futbolista de 29 años ya habría alcanzado un acuerdo contractual con el conjunto regiomontano.
Cuypers atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En la temporada 2026 suma 13 goles en apenas 989 minutos, lo que lo mantiene como el máximo anotador de la MLS, por encima de figuras como Lionel Messi y Petar Musa, ambos con 12 tantos.
Su salida resulta llamativa porque ocurre apenas unas semanas después de que el Chicago Fire anunciara el fichaje del polaco Robert Lewandowski, a quien Cuypers le había cedido el número 9.
"Robert es uno de los mejores número nueve de la historia y no se vería bien usando otro número. Fue una decisión muy fácil para mí", declaró entonces el delantero belga.
Sin embargo, ambos no han compartido minutos con el cuadro de Chicago.
Segundo fichaje rayado de la MLS
Cuypers se convertiría en el segundo futbolista que Monterrey incorpora desde la MLS en este verano, luego de concretar la llegada del uruguayo Diego Rossi, procedente del Columbus Crew.
Rayados inició con victoria el Apertura 2026 tras imponerse 3-2 a Santos Laguna, y ahora busca potenciar aún más una plantilla diseñada para pelear por el campeonato, luego de que también sufrió la baja del español Sergio Canales.
Un goleador probado
Cuypers llegó a Chicago antes de la temporada 2024 procedente del Gent de Bélgica, en una transferencia cercana a los 12 millones de dólares.
Durante su paso por el Fire marcó 44 goles en todas las competiciones, incluidos 34 en los últimos 18 meses bajo las órdenes de Gregg Berhalter.
Antes de emigrar a la MLS también fue el máximo goleador de la liga belga con el Gent durante la temporada 2022-23, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del futbol europeo antes de dar el salto a Estados Unidos.