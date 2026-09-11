Mourinho aboga por el Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, consideró este viernes que la final del Mundial de 2030 coorganizado por España, Portugal y Marruecos, debe jugarse en el estadio Santiago Bernabéu, aunque le gustaría que "fuera en Lisboa".
"Una cosa es dónde debería (jugarse la final) y otra cosa es dónde me gustaría", dijo con una sonrisa Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano del sábado.
"Me gustaría que la final fuera en Lisboa, pero ya estoy contento con que un país como el nuestro pues tengamos algún partido del Mundial", afirmó el de Setúbal en el estadio Santiago Bernabéu.
"Si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde jugaron algunos de los mejores jugadores de la historia, el estadio del club más importante de la historia del fútbol, creo que debería ser aquí", afirmó.
Mourinho insistió en que su opinión no tiene nada que ver con que sea técnico del Real Madrid, "si fuera entrenador del Benfica te diría exactamente lo mismo".
España, Marruecos y Portugal organizarán el Mundial de 2030 con tres partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, al cumplirse el centenario de esta competición.
La FIFA todavía no ha dado a conocer las sedes que albergarán los distintos partidos.