Muchos invitados, mismos protagonistas: Europa vuelve a adueñarse del Mundial
La ampliación del Mundial a 48 selecciones cumplió uno de los grandes objetivos de la FIFA: abrirle la puerta a más países, aunque a las fases decisivas ya solo tuvo acceso la élite.
Con el objetivo de darle más representación a confederaciones que históricamente habían tenido menos espacios, África y Asia llegaron con más boletos que nunca, y la primera fase confirmó un torneo más diverso. Sin embargo, hoy con los Cuartos de Final definidos, muy poco quedó de ese panorama ampliado.
La siguiente Fase del Mundial, que iniciará el próximo jueves, deja una imagen contundente: seis de los ocho clasificados pertenecen a la UEFA. Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza mantienen a Europa como bloque dominante, mientras que Argentina es el único representante de toda América y Marruecos el único de África. Asia y Concacaf se quedaron sin equipos entre los ocho mejores, más allá de que Oceanía solo tuvo equipo en la Fase de Grupos, con Nueva Zelanda.
El contraste con Qatar 2022 ayuda a dimensionar el fenómeno, pues en aquel Mundial de 32 selecciones, los cuartos de final tuvieron cinco europeos, dos sudamericanos y un africano. Cuatro años después, con un torneo ampliado a 48 países, Europa no perdió peso sino que lo aumentó al pasar de cinco a seis representantes entre los ocho mejores.
La expansión sí había modificado el acceso, con África pasando de cinco cupos directos en Qatar 2022 a nueve plazas en 2026, mientras Asia aumentó de 4.5 a ocho boletos. La intención era construir una Copa del Mundo más global y permitir que más selecciones compitieran en el máximo escenario.
Y en la primera ronda eliminatoria esa apertura se notó, puesto que África colocó a casi todos sus representantes en dieciseisavos de final: Sudáfrica, Marruecos, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Senegal, Argelia, Egipto, Cabo Verde y Ghana. El único africano que no superó la Fase de Grupos fue Túnez. Asia, en cambio, sostuvo sus esperanzas solo con Japón y Australia.
Pero el filtro fue severo, ya que Sudáfrica cayó ante Canadá, Costa de Marfil ante Noruega, RD Congo ante Inglaterra, Senegal ante Bélgica, Argelia ante Suiza, Ghana ante Colombia y Cabo Verde ante Argentina. Egipto superó a Australia en penales, pero este martes fue eliminado por Argentina, mientras que del bloque africano solo sobrevivió Marruecos, que venció a Canadá y volvió a instalarse entre los ocho mejores.
Asia no logró colocar ningún equipo en Cuartos porque Japón fue eliminado por Brasil, y Australia quedó fuera ante Egipto, por lo que la AFC desapareció incluso desde Octavos.
El Mundial sí se hizo más grande, más diverso y más abierto en su primera etapa, pero la pelea real por el título sigue concentrada en las potencias tradicionales. La FIFA amplió la lista de invitados pero Europa volvió a concentrar gran parte de la fiesta.
Ahora los Cuartos de Final tendrán dos duelos con equipos europeos: el España vs. Bélgica del próximo viernes, y el Noruega vs. Inglaterra del sábado. Antes, el jueves, Francia enfrentará a Marruecos, mientras que esta Fase cerrará el sábado con el Argentina vs. Suiza.