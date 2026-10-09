Muere Mike Ditka a los 86 años, legendario entrenador de los Bears campeones

Mike Ditka, legendario entrenador de los Chicago Bears y una de las figuras más emblemáticas en la historia de la NFL, murió este viernes 9 de octubre a los 86 años. Su fallecimiento fue confirmado por su familia y por la franquicia de Chicago, con la que conquistó el Super Bowl XX después de una de las temporadas más dominantes que se recuerden del futbol americano profesional.

Conocido como Iron Mike y Da Coach, Ditka fue el arquitecto de los Bears de 1985, un equipo que terminó la temporada regular con marca de 15-1 y posteriormente arrasó en los playoffs hasta conquistar el campeonato con una victoria de 46-10 sobre los Patriots en enero de 1986.

Aquella escuadra, encabezada por Walter Payton, Jim McMahon y una extraordinaria defensa coordinada por Buddy Ryan, se convirtió en una referencia histórica de la NFL. Chicago ganó 18 de sus 19 partidos de aquella campaña y consiguió el único título de Super Bowl que tiene la franquicia.

La personalidad de Ditka también contribuyó a convertir a esos Bears en un fenómeno cultural. Su temperamento explosivo, sus constantes discusiones con los árbitros y su imagen característica desde la banda lo hicieron uno de los entrenadores más reconocibles del deporte estadounidense.

Mike Ditka fue campeón del Super Bowl como jugador y entrenador

Antes de convertirse en entrenador, Ditka ya había construido una carrera que lo llevó al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional. Nació el 18 de octubre de 1939 en Carnegie, Pensilvania, y llegó a la NFL en 1961, cuando los Chicago Bears lo seleccionaron con la quinta elección global del Draft.

Desde su primera temporada destacó como ala cerrada, una posición que ayudó a transformar gracias a su capacidad para combinar las responsabilidades de bloqueo con la recepción de pases. Como novato consiguió 56 recepciones para 1,076 yardas y 12 touchdowns.

Durante 12 temporadas también jugó para los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. Con estos últimos conquistó el Super Bowl VI en enero de 1972, antes de iniciar su carrera como entrenador. En total, acumuló 427 recepciones, 5,812 yardas y 43 touchdowns. Su trayectoria fue reconocida en 1988 con su ingreso al Salón de la Fama.

Ditka también ganó un Super Bowl como entrenador asistente de los Cowboys, lo que lo convirtió, junto con Tom Flores, en una de las dos personas que han conquistado el campeonato de la NFL como jugador, asistente y entrenador en jefe.

El legado de Ditka en Chicago y la NFL

Ditka dirigió a los Bears entre 1982 y 1992, una etapa en la que convirtió al equipo en protagonista habitual de la Conferencia Nacional y alcanzó la cima con el campeonato de 1985.

Posteriormente regresó a los banquillos con los New Orleans Saints, a quienes entrenó entre 1997 y 1999. Cerró su carrera como entrenador en jefe con 121 victorias y 95 derrotas en temporada regular.

Más allá de sus resultados, Ditka mantuvo una presencia constante en la cultura popular estadounidense mediante apariciones en televisión, cine y publicidad. También trabajó como analista deportivo y participó en iniciativas para mejorar las condiciones de retiro y atención médica de los exjugadores. Su muerte ocurre apenas nueve días antes de que cumpliera 87 años, el próximo 18 de octubre.