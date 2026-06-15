Mundial 2026 se quedó lejos del récord de partidos sin empates 0-0
Pese a la gran cantidad de goles que se anotaron en los primeros partidos del Mundial 2026, el primer empate sin goles llegó pronto.
A diferencia de Rusia 2018, cuando el primer 0-0 llegó al partido número 37, esta vez el España-Cabo Verde de este lunes tuvo ese marcador, en el juego 13 de esta Copa del Mundo.
Hasta antes del empate de España, el promedio de goles por partido había sido de 3.1, lo que ya era muy superior al 2.6 que tuvo el Mundial de Qatar 2022.
Ese alto promedio de este domingo se debió en gran medida a las goleadas de Alemania de 7-1 a Curazao y la de Suecia, que hizo lo propio por 5-1 sobre Túnez. Además estuvo el partido de 4 goles entre Países Bajos y Japón, en uno de los juegos más vibrantes en lo que va de torneo, que terminó 2-2.
Pero esa buena tendencia no impidió que el 0-0 llegara mucho antes que en otros Mundiales.
Además de Rusia 2018, con el récord de más juegos sin 0-0, en Corea-Japón 2002 el empate sin goles llegó al partido 18. Por su parte, en los Mundiales de 1982 y 1994 ese resultado cayó al juego número 15, mientras que en Chile ’62 fue al décimo tercer encuentro, justo como ahora en este Mundial 2026.
Al menos, ese empate sin goles no fue tan temprano como en Qatar 2022, cuando apenas al sexto partido ya se daba, precisamente con el 0-0 entre México y Polonia.
Curiosamente, en la época antigua de los Mundiales era común que los torneos terminaran sin empates a cero, aunque también era cuando se jugaban mucho menos partidos.
De hecho en los primeros cinco Mundiales no hubo ninguno, por lo que el primer 0-0 en se dio hasta el partido número 101 en la historia del torneo porque no hubo en Uruguay 1930 (18 partidos), ni en Italia 1934 (17 juegos), como tampoco en Francia 1938 (18), Brasil 1950 (22) ni Suiza 1954 (26). El primero fue hasta el partido 15 de Suecia 1958, con un empate sin goles entre Brasil e Inglaterra, en el segundo partido de ambos de Fase de Grupos.