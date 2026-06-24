A 32 años del autogol que le costó la vida a Andrés Escobar: la tragedia que marcó al futbol
La Copa del Mundo de 2026 no es la primera edición de la justa mundialista en la que la selección de Colombia llega con una gran generación de futbolistas que ilusionan a su país en busca de lograr algo importante.
Para el Mundial de Estados Unidos 1994, la Tricolor llegaba con un plantel lleno de nombres importantes como Luis Carlos Perea, Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Adolfo Valencia y Faustino Asprilla, que hacían pensar en cosas grandes para su afición. Sin embargo, de todos esos nombres, el que terminó destacando en la justa fue otro: Andrés Escobar de 27 años.
Este lunes 22 de junio se cumplieron 32 años de una jugada que cambiaría el futbol de Colombia para siempre. Y es que un simple error futbolístico terminaría por costarle la vida a uno de sus jugadores, en uno de los momentos más oscuros del balompié colombiano.
EL INICIO DE LA TRAGEDIA
Colombia se presentó en el Mundial de 1994 ante Rumania, con la que no pudo y terminó perdiendo 3-1, lo que redujo las ilusiones que había en torno al cuadro sudamericano. Para la segunda jornada se medía ante el anfitrión Estados Unidos, en un partido que representaba la última oportunidad para que los cafeteros pudieran avanzar de ronda.
Corría el minuto 13 cuando un balón al área por parte de los norteamericanos cruzó la zona defensiva colombiana. Andrés Escobar intentó interceptarlo, pero para su mala fortuna terminó desviándolo y enviándolo al fondo de su propia portería.
El autogol fue un duro golpe, no solo para Escobar, sino para todo el equipo, que nunca logró reponerse y terminó perdiendo 2-1. Aunque Colombia ganó su último partido ante Suiza por 2-0, el daño ya estaba hecho y no le alcanzó para acceder a la siguiente ronda.
LAS REPERCUSIONES
Con la sorpresiva eliminación y el último lugar en su grupo, se aconsejó a la selección no regresar al país debido al alto nivel de violencia que se vivía en ese entonces, en medio de los problemas derivados del narcotráfico. A pesar de ello, Andrés Escobar decidió volver a Colombia mientras la Copa del Mundo seguía su curso, una decisión que terminaría siendo fatal.
El 2 de julio de 1994, en el estacionamiento de un restaurante a las afueras de Medellín, Escobar se hizo de palabras con los hermanos Gallón Henao, vinculados al narcotráfico. Tras una discusión, el chofer de los hermanos descendió de su automóvil y disparó seis veces contra el futbolista. Escobar fue trasladado al hospital más cercano, pero falleció 45 minutos después.
Casi cinco años después, el autor material del asesinato fue detenido y sentenciado a 43 años de prisión, aunque posteriormente la condena fue reducida a 23 años. El crimen fue vinculado a las apuestas deportivas y a la mafia, aunque nunca se comprobó dicha relación, por lo que muchos expertos sostienen que Andrés Escobar se encontraba en el momento y lugar equivocados.
Tras los hechos, los demás futbolistas de la selección tuvieron que ser escoltados por cuerpos de seguridad cuando regresaron al país, aunque una tragedia como la que sufrió su compañero no volvió a repetirse.
La muerte de Escobar marcó uno de los episodios más oscuros no solo del futbol colombiano, sino del deporte mundial, dejando para siempre el recuerdo de cómo un simple error terminó costándole la vida a uno de los futbolistas más prometedores de aquella generación cafetera.