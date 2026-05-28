¡Acaparan los extranjeros! La mayoría de DT’s en el Mundial 2026 no dirigirá a su país
A diferencia de Qatar 2022, cuando la gran mayoría de Selecciones tenían un entrenador de su propio país, el extendido Mundial del 2026 contará con un mayor porcentaje de directores técnicos extranjeros en el equipo que dirigen.
De las 48 selecciones, 28 tendrán un entrenador de una nacionalidad distinta a la de su escuadra, una situación radicalmente distinta respecto al Mundial anterior, cuando solo 10 de los 32 equipos tenían un estratega extranjero.
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Esta vez son mayoría los técnicos argentinos y franceses, pues en Norteamérica 2026 habrá seis de cada una de esas nacionalidades.
Todo comienza con al campeón, pues Argentina mantiene a Lionel Scaloni, y de ese país también tendrán entrenador las selecciones de Estados Unidos (Mauricio Pochettino), Gustavo Alfaro (Paraguay), Ecuador (Sebastián Beccacece), Uruguay (Marcelo Bielsa) y Colombia (Néstor Lorenzo), todas selecciones del continente americano.
Los franceses tienen mayor presencia global, pues más allá de Didier Deschamps que encabeza a la Francia subcampeona, los otros cinco equipos que tendrán entrenador de ese país son Haití (Sebastián Migné), Costa de Marfil (Emerse Faé), Túnez (Sabri Lamouchi), Bélgica (Rudi García) y República del Congo (Sébastien Desabre)
Si bien el Mundial 2026 pasó de 32 a 48 selecciones, la cantidad de nacionalidades en los banquillos es mucho menor.
Dada la presencia variada de entrenadores argentinos y franceses, en total habrá entrenadores de 26 países distintos. Y es que además de los mencionados, otros 8 países tendrán más de un director técnico como representante.
Cuatro más serán alemanes: Julian Nagelsmann (Selección de Alemania), Georgios Donis (Arabia Saudita), Ralf Rangnick (Austria) y Thomas Tuchel (Inglaterra). Por su parte, España tendrá tres, con Luis de la Fuente (Selección de España), Roberto Martínez (Portugal) y Julen Lopetegui (Qatar).
Aunque Italia lleva tres Mundiales que no clasifica, esta vez al menos tendrá a tres entrenadores, con Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil, Fabio Cannavaro (Uzbekistán) y Vincenzo Montella (Turquía).
Además, Austria, Bélgica, Bosnia, Países Bajos e Inglaterra, tendrán dos representantes en los banquillos.
A diferencia de lo que pasó en Qatar 2022, cuando en la Fase de Grupos estaban definidos dos duelos de entrenadores contra la selección de su país, esta vez no hay algún enfrentamiento de ese tipo.
En el Mundial de hace cuatro años, el Tata Martino enfrentó con México a su Argentina natal en el segundo partido del Grupo C, así como el portugués Paulo Bento dirigió contra su país, al frente de Corea del Sur.