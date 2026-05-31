Árbitros mexicanos inician concentración en Miami rumbo al Mundial 2026
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol oficializó el comienzo de la concentración de siete colegiados con Gafete FIFA.
Este grupo se encuentra desde hoy en Miami, Florida, para dar inicio a sus labores de acondicionamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.
La FIFA ha reclutado a un total de 52 jueces centrales de distintas latitudes para dirigir las acciones en este torneo. La cuota mexicana dentro de este selecto grupo se compone de dos árbitros centrales, tres auxiliares de línea y dos encargados del sistema de videoarbitraje, quienes aguardan las designaciones oficiales para intervenir en los encuentros de la justa.
La nómina de esta delegación está integrada por César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza, ambos como centrales, acompañados por los asistentes Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Alberto Morín Méndez. Completan la representación los oficiales de VAR, Guillermo Pacheco Larios y Erick Yair Miranda Galindo.
La Federación Mexicana de Futbol celebró la convocatoria de los siete jueces y destacó la trayectoria que han consolidado tanto en torneos nacionales como internacionales.