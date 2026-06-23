Argelia vence a Jordania y mantiene vivo el sueño mundialista
Argelia reaccionó a tiempo y mantiene vivas sus esperanzas en el Mundial 2026. La selección africana vino de atrás para derrotar 2-1 a Jordania en duelo correspondiente al Grupo J y llegará con opciones de clasificación a la última jornada.
Nizar Al-Rashdan adelantó a los jordanos al minuto 36 y puso contra las cuerdas a los argelinos, que veían complicarse su panorama tras la goleada sufrida ante Argentina en la primera fecha.
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Sin embargo, los dirigidos por Vladimir Petkovic encontraron la remontada en el segundo tiempo. Nadhir Benbouali igualó las acciones al 69' y, cuando el empate parecía firmado, Amine Gouiri apareció al minuto 82 para completar la voltereta y darle tres puntos de oro a los Zorros del Desierto.
Con el triunfo, Argelia suma sus primeros tres puntos en el Grupo J y se mantiene en la pelea por un boleto a los dieciseisavos de final, mientras que Jordania está eliminada tras sufrir su segunda derrota consecutiva.
El seleccionado africano terminó imponiendo su mayor peso ofensivo tras un partido que cambió de rumbo en la segunda mitad.
Los argelinos fueron más incisivos desde el arranque, generando las primeras ocasiones claras con Riyad Mahrez como principal referencia ofensiva.
Sin embargo, Jordania golpeó primero con un tanto que modificó el guión del encuentro y obligó a los Zorros del Desierto a asumir el control y buscar la reacción.
En la reanudación, Jordania se replegó y cedió terreno, apostando por transiciones rápidas.
Argelia creció con los cambios de Vladimir Petkovic y terminó construyendo la remontada a balón parado, con goles de Benbouali y Gouiri. AFP