Argentina vence 3-0 a Islandia con gol de Messi en amistoso previo al Mundial
La selección de Argentina venció este martes por 3-0 a Islandia, con un gol de su máxima figura Lionel Messi, en el último amistoso de preparación para el Mundial 2026, en el que la albiceleste buscará retener la corona obtenida en Catar 2022.
Valentín Barco (8'), Lionel Messi (72', de penal) y Thiago Almada (86') anotaron los goles para el triunfo de la selección sudamericana, que en Alabama cosechó un triunfo en un partido en el que el DT Lionel Scaloni hizo numerosos cambios para probar jugadores.
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La novedad en el conjunto argentino fue el ingreso de Messi, que había faltado al amistoso previo contra Honduras por una dolencia, de la que se recuperó e ingresó a los 70 minutos para sumar algo de ritmo con miras al debut del 16 de junio contra Argelia. AFP
En su partido 199 con la camiseta argentina, Messi sólo necesitó un minuto para asistir a Lautaro Martínez, que ingresó en el área y fue derribado, y el penal fue anotado por el capitán albiceleste.
Messi llegó así a los 117 goles para Argentina, de la que es el máximo artillero histórico, pero también se convirtió en el goleador de mayor edad en anotar, con 38 años, 11 meses y 18 días, y así superar la marca de Ángel Labruna, que anotó su último gol con la Albiceleste en 1957, con 38 años, 9 meses y 8 días.