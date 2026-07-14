Argentina vs Inglaterra: Atlanta reforzará la seguridad para el duelo de semifinal
El partido de semifinal entre Argentina e Inglaterra no es solo un juego más, sino un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre dos selecciones cuya confrontación va mucho más allá del terreno de juego. Al considerarse un choque de alto riesgo, la Policía de Atlanta informó que reforzará su operativo de seguridad para garantizar que el encuentro se desarrolle de la manera más segura posible.
El Departamento de Policía de Atlanta incrementará el despliegue de elementos para garantizar la seguridad de los asistentes, especialmente después de los primeros enfrentamientos registrados entre aficionados argentinos e ingleses en la ciudad de Miami tras la clasificación de los británicos a las semifinales.
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“Mientras Atlanta se prepara para albergar un partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA y recibe a un mayor número de residentes y visitantes, el Departamento de Policía de Atlanta ha reforzado sus medidas de seguridad pública en toda la ciudad. Ya se ha desplegado personal y recursos adicionales, y se seguirán asignando estratégicamente en los alrededores de los recintos del evento, las zonas de ocio y otras áreas de mucho tránsito para ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable para todos”, señaló la corporación a través de un comunicado.
Entre Inglaterra y Argentina existe una tensión histórica desde la Guerra de las Malvinas de 1982, rivalidad que también se ha trasladado al futbol con partidos que quedaron en la memoria de los aficionados, como el disputado en el Estadio Azteca durante el Mundial de México 1986, recordado por el polémico gol de "la Mano de Dios".
Durante el mes que lleva disputándose la Copa del Mundo en Estados Unidos, una unidad móvil integrada por dos oficiales de alto rango y el superintendente Gareth Perkin ha acompañado a la selección de los Tres Leones para brindar el apoyo necesario a las autoridades locales y salvaguardar a los aficionados que viajaron desde el Reino Unido.
Una particularidad de este Mundial es que los aficionados dentro del estadio no están separados por secciones, por lo que en muchos casos tendrán que convivir unos junto a otros. A pesar de ello, el Reino Unido ya confirmó que no enviará más agentes de policía para el enfrentamiento en Atlanta.
“Como en todos los demás partidos, los agentes de la UKPU están trabajando conjuntamente con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Atlanta antes del partido de semifinales del miércoles. No enviaremos más agentes desde el Reino Unido; sin embargo, los que están allí tienen una vasta experiencia y continuarán trabajando con los grupos de aficionados y otras agencias para garantizar que la seguridad y el disfrute de los aficionados sean primordiales”, comentó un portavoz de la Unidad Policial de Futbol del Reino Unido al periódico The Athletic.
Aunque la FIFA no ha emitido comentario alguno sobre el tema específico de la seguridad para el partido entre Argentina e Inglaterra, sí aseguró que implementará protocolos adicionales en los cuatro encuentros restantes de la Copa del Mundo para salvaguardar a todos los asistentes.
UNA VISITA CORDIAL DE LOS INGLESES
Por su parte, Mark Roberts, jefe de la Unidad Policial de Futbol del Reino Unido, comentó que no se han registrado problemas con los aficionados británicos durante su estancia en Estados Unidos y México, aunque confirmó que en Inglaterra sí se presentaron cientos de arrestos después de que la selección eliminara a Noruega en los cuartos de final.
“El comportamiento de los aficionados ingleses en Estados Unidos y México ha sido excepcional a lo largo de todo el torneo, y la noche del sábado no fue diferente”, expresó mediante un boletín de prensa.
Según el diario The Athletic, alrededor de 100 arrestos se registraron el pasado domingo 12 de julio en Inglaterra, la mayoría relacionados con el consumo de alcohol, pues por orden del Ministerio del Interior del Reino Unido se autorizó a los pubs permanecer abiertos durante el partido y hasta 30 minutos después de su conclusión, aunque esto implicara operar durante la madrugada del día siguiente.
¿CUÁNDO ES EL INGLATERRA VS ARGENTINA?
El partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina se disputará el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.