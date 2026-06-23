Atlético de Madrid reitera que no negociará a Julián Álvarez en el mercado de fichajes
Terminó el partido de Argentina en la Copa del Mundo y los micrófonos y cámaras no solo se fueron con Lionel Messi, sino también con otro futbolista albiceleste que llamaba la atención: Julián Álvarez, de quien se ha estado hablando mucho por su futuro y una posible salida del Atlético de Madrid, de la cual él mismo ya ha hablado.
En zona mixta, el delantero aseguró que lo mejor para su carrera sería un traspaso tras la justa mundialista, algo con lo que estaría cumpliendo uno de sus sueños. Estos comentarios no solo alertaron a los medios, sino también al cuadro colchonero, que en repetidas ocasiones ha dicho que el atacante no está a la venta.
Desde las oficinas del cuadro madrileño ya han salido las primeras declaraciones sobre las palabras del que todavía es su jugador.
"No hay cantidad de dinero por la que el Barça pueda comprar a Julián Álvarez. No será traspasado al Barcelona. O pagan la cláusula de rescisión de 500 millones o no hay acuerdo", explicaron en conversación con el Diario AS.
UNA SITUACIÓN FAMILIAR
Además, el cuadro colchonero se plantea presentar una denuncia formalmente contra el Barcelona ante la FIFA por comenzar negociaciones con un jugador que aún tiene contrato vigente. Este caso recuerda al de Antoine Griezmann, quien seguía ligado al Atlético de Madrid mientras se cocinaba su traspaso al FC Barcelona en la temporada 2018/2019.
“En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona”, añadieron las fuentes rojiblancas, recordando que en el caso de Griezmann se le prometían “comisiones a su hermana, a su familia y al propio jugador...”.
Para el Atlético de Madrid, las declaraciones de Julián forman parte de una estrategia orquestada por el cuadro blaugrana para hacerse con los servicios del argentino, al que todavía le quedan cuatro años más de contrato. Desde el pasado 29 de mayo, el equipo dirigido por Diego Simeone denunció en sus redes sociales una campaña de acoso por parte del Barcelona para quitarle a su jugador.
SEGUNDA OFERTA RECHAZADA POR JULIÁN
Álvarez es uno de los jugadores más codiciados del mercado de fichajes de verano, pues recordemos que el Real Madrid hizo una oferta por el sudamericano en el pasado, la cual también fue rechazada por su club vecino. Esto vino incluido con un inusual comunicado por parte del conjunto blanco en el que se informaba que las negociaciones no habían progresado.
“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. El Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada y la ha rechazado, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, explicaban.