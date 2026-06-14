Australia cambió de Confederación y ahora ya es una selección constante en los Mundiales
Cuando aún pertenecía a la Confederación de Fútbol de Oceanía, tanto Australia como Nueva Zelanda dominaban sin problemas la zona, tanto que los Socceroos dieron un paso hacia delante en sus intenciones de asistir de manera constante a la Copa del Mundo y pedir así el cambio de confederación para poder jugar ahora en Asia, un movimiento que terminó rindiendo frutos.
Desde aquel cambio a principios del 2006, Australia se ha hecho de un lugar dentro de dicha confederación y se ha sembrado como uno de los más fuertes dentro de ella, obteniendo cinco clasificaciones seguidas a la Copa del Mundo, la más reciente la de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde comparte grupo con Turquía, Estados Unidos y Paraguay.
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El principal motivo por el que los australianos decidieron cambiar de confederación, además del nivel en la zona, era el de obtener un cupo de manera directa la justa mundialista, pues Oceanía solo contaba con un boleto al repechaje antes de que se extendieran los equipos en el torneo a 48.
Eso les permitió acceder a los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y EUA, México y Canadá 2026. La última vez que participaron en una Copa del Mundo como miembros de la OFC fue en Alemania 2006, donde llegaron por medio de la repesca internacional venciendo a Uruguay por penales. Con esta clasificación, son un total de seis copas seguidas en la que hay presencia de los Socceroos en las canchas.
CON ESPACIO PARA CONTINUAR CRECIENDO
Para los australianos aún hay lugar para mejorar, pues de esas cinco clasificaciones al mundial, solo en una de ellas lograron pasar de fase de grupos, en Qatar 2022, en donde enfrentaron y perdieron ante Argentina en los octavos de final, la instancia más lejana a la que han llegado, igualando lo hecho en Alemania 2026.
Su camino a este torneo en el 2022 fue un tanto complicado, pues compartían grupo con otras selecciones importantes de la zona como Japón y Arabia Saudita. Al final, terminaron como segundos del sector por debajo de los nipones y así fue como consiguieron su boleto mundialista
Hoy debutan ante Turquía, para después medirse a Estados Unidos y Paraguay el 19 y 25 de junio, respectivamente.