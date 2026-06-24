El Azteca, la fortaleza mundialista en la que México tiene 13 goles a favor y dos en contra
México enfrenta su juego contra Chequia con una estadística que le da tranquilidad en el campo: tiene una diferencia de 13 goles a favor y dos en contra cuando ha jugado partidos de Copa del Mundo en el Estadio Azteca.
En la Copa del Mundo de 1970, ante las miradas ilusionadas de 115 mil aficionados, México inauguró la fiesta mundialista en su casa con un empate sin goles contra la Unión Soviética. La desilusión de aquella tarde duró poco. Un juego después, contra El Salvador, anotó cuatro veces, con dos anotaciones de Javier “Cabo” Valdivia, Javier Fragoso e Ignacio Basaguren.
TE PUEDE INTERESAR: México derrota a Corea sin deslumbrar, pero asegura liderato y seguir en el Azteca
La cuenta de ese campeonato se cerró sin goles para México en el Azteca, con una victoria de 1-0 en contra de Bélgica.
El Mundial regresó a México 16 años más tarde y la selección inauguró contra un “rival íntimo”: Bélgica. Ahí recibió su primer gol, aunque terminó con una victoria de 2-1. También vio vulnerada su portería en el siguiente juego, en contra de Paraguay (1-1). Era 7 de junio de 1986 y fue la última vez que México recibió gol mundialista en su estadio insignia.
Lo que vino después fueron las victorias de 1-0 en contra de Irak y el 2-0 en contra de Bulgaria en los Octavos de Final. Después México partió a Monterrey, donde perdió contra Alemania en tiros penales, pero esa es otra historia.
Es entonces que la historia se adelanta 40 años, al Mundial de 2026: México derrota a Sudáfrica 2-0 en el partido inaugural. Así, mantiene su fortaleza ofensiva y la estabilidad ofensiva que lo ha caracterizado en el Azteca.
MUNDIAL 1970
México 0-0 URSS
México 4-0 El Salvador
México 1-0 Bélgica
MUNDIAL 1986
México 2-1 Bélgica
México 1-1 Paraguay
México 1-0 Irak
México 2-0 Bulgaria
MUNDIAL 2026
México 2-0 Sudáfrica