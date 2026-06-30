Beccacece descarta excusas tras retraso de Ecuador: “Queremos hacer historia”
Ecuador tuvo una llegada complicada a Ciudad de México antes de enfrentar al Tri en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Sebastián Beccacece, seleccionador de la Tri, reveló que el vuelo de la selección ecuatoriana sufrió un retraso de casi cuatro horas, situación que modificó la planeación del equipo en la víspera del partido, aunque dejó claro que no piensa utilizarlo como excusa.
El técnico explicó que la delegación tenía previsto llegar alrededor de las seis de la tarde para cumplir con la reunión programada y después trasladarse al hotel, pero aterrizó mucho más tarde.
“Teníamos programado llegar a las seis de la tarde para la reunión y poder ir al hotel. Todavía no hemos llegado; llegaremos en unos 15 minutos”, explicó Beccacece, quien reconoció el desgaste provocado por el retraso.
A pesar del contratiempo, el entrenador argentino aseguró que el grupo mantiene el ánimo alto para enfrentar a México en un partido que puede devolver a Ecuador a los octavos de final de un Mundial.
“El equipo está bien, está con ánimo para la victoria. Se ha preparado de una manera extraordinaria, con anticipación, con trabajo y planificación. Queremos hacer historia”, afirmó.
Beccacece también apeló al peso emocional que tiene este partido para Ecuador, una selección que avanzó como uno de los mejores terceros después de vencer a Alemania en la última jornada de la fase de grupos. Para el técnico, el equipo no solo juega por un resultado, sino por la posibilidad de darle una alegría a todo un país.
“Todos sabemos el futbol que representamos, la cantidad de personas que hay en nuestro país, los 18 millones de personas que tienen su esperanza en nosotros. Tenemos esa posibilidad de darle una alegría a un pueblo que ha sufrido mucho”, señaló.
El estratega reconoció que el duelo contra México será exigente por el momento del rival, por el contexto de jugar contra el anfitrión y por el ambiente que se vivirá en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe sostenerse en sus propias fortalezas y no distraerse con factores externos.
“Sabemos que es un equipo de mucha pasión y mucha exigencia. Esa energía se percibe, pero los futbolistas están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Nosotros tenemos que centrarnos en el juego”, dijo.
El argentino fue cuestionado sobre la preparación para una posible tanda de penales, escenario que ha aparecido dos veces en esta fase final de la Copa del Mundo. Beccacece aceptó que se trabaja ese aspecto, aunque consideró que ninguna práctica puede reproducir por completo la tensión de una definición mundialista.
“Todas las variantes siempre se trabajan, pero ese momento es totalmente irreproducible. Después de 120 minutos, con el desgaste y la emoción, no sé qué grado de eficacia hay en todo lo que hacemos los entrenadores”, explicó.
Más allá del retraso, la presión del estadio o cualquier variable que rodea al partido, Beccacece cerró con un mensaje de confianza hacia sus futbolistas: Ecuador ya tuvo que jugarse la vida ante Alemania para seguir en el Mundial y ahora vuelve a enfrentar un escenario límite contra México.
“Nos toca un desafío muy grande, pero lo tomamos como un lindo desafío, un hermoso desafío y una responsabilidad. Nos hemos preparado para estar en la lucha. Hay que confiar en estos futbolistas y en lo que venimos haciendo”, concluyó.