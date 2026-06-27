Bélgica golea a Nueva Zelanda y avanza como líder del Grupo G
Bélgica venció 5-1 a Nueva Zelanda con doblete de Leandro Trossard y terminó como líder del Grupo G. Los Diablos Rojos enfrentarán a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos de final.
Bélgica puso la casa en orden: goleó 5-1 el viernes a Nueva Zelanda y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo G.
Los Diablos Rojos, que habían empatado sus dos primeros partidos, ante Egipto e Irán, hicieron los deberes en Vancouver. En la segunda ronda jugarán contra uno de los mejores terceros, el miércoles en Seattle.
Leandro Trossard (28, 50), Kevin De Bruyne (66), Romelu Lukaku (86), Alexis Saelemaekers (90+4) anotaron los goles de Bélgica. Elijah Just a los 84 minutos anotó el descuento para los oceánicos. AFP
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