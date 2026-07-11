Bellingham le da el pase a Inglaterra y espera a Argentina o Suiza en semifinales
Jude Bellingham le dio a Inglaterra el pase a las semifinales del Mundial 2026.
El mediocampista marcó los dos goles con los que los Three Lions remontaron y derrotaron 2-1 a Noruega después de 120 minutos en Miami. El equipo de Thomas Tuchel enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Suiza.
El encuentro tardó en romperse. Inglaterra tuvo la pelota durante la primera media hora, pero sin convertir la posesión en ocasiones claras. La pausa de hidratación cambió el desarrollo: Noruega adelantó su presión, recuperó cerca del área rival y abrió el marcador al minuto 36. Martin Odegaard encontró a Andreas Schjelderup, quien venció a Jordan Pickford con un disparo que tocó el poste, para el 0-1.
El conjunto noruego tuvo opciones para ampliar la diferencia, pero Alexander Sorloth desperdició una transición en la que Haaland aparecía libre. Inglaterra respondió en el tiempo añadido. Anthony Gordon llegó por izquierda y retrasó el balón para Bellingham, que controló dentro del área y definió de zurda para el 1-1.
Noruega fue más peligrosa en el segundo tiempo. Torbjorn Heggem mandó la pelota a la red al minuto 55, aunque el gol fue anulado por una falta previa de Haaland. Más tarde, Kristoffer Ajer desvió un remate de Fredrik Aursnes y estrelló el balón en el poste. Inglaterra no registró disparos a portería durante ese periodo y el empate obligó a disputar la prórroga.
El partido se definió en el primer tiempo extra. Al minuto 93, Morgan Rogers disparó desde fuera del área, Orjan Nyland dejó el rebote dentro de la zona de definición y Bellingham apareció para marcar el 2-1. Fue la primera ventaja inglesa de la noche y el gol que terminó resolviendo la eliminatoria.
Noruega protestó porque consideró que el balón había tocado el cable de la cámara aérea antes del tanto, pero la FIFA informó durante la transmisión que el sensor de la pelota no detectó contacto.
Inglaterra pudo ampliar la diferencia después de una caída de Djed Spence dentro del área; el árbitro señaló penalti, aunque corrigió la decisión tras revisar la jugada en el monitor.
Noruega buscó el empate en el segundo tiempo extra, ya sin Haaland, sustituido por el desgaste físico. Antonio Nusa y Patrick Berg intentaron desde fuera del área, pero no encontraron el arco. Tuchel retiró a Bellingham al minuto 111 para reforzar la defensa y los ingleses conservaron el 2-1 que los llevó a otra semifinal mundialista.