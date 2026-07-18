Borja Iglesias, sobre saludar a Trump: “Que pase rápido y olvidarme”
Borja Iglesias espera que un posible saludo con Donald Trump durante la premiación del Mundial “pase muy rápido” y pueda olvidarlo cuanto antes, aunque aseguró que cumplirá con el protocolo para no desviar la atención de una eventual conquista de España.
El presidente de Estados Unidos asistirá este domingo a la final entre la Roja y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. También está previsto que participe, junto con Gianni Infantino, en la entrega del trofeo al campeón.
En una entrevista con la revista Panenka, el delantero español fue cuestionado sobre qué haría si España gana el título y debe estrechar la mano de Trump.
“No tengo ganas de ir a la cárcel”, respondió entre risas. “Es algo que he pensado, que me he podido incluso imaginar. Espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos, que pase muy rápido y olvidarme”.
Iglesias, de 33 años, explicó que evitará utilizar la ceremonia para realizar una protesta, pese a que sus posturas políticas son conocidas.
“Creo que no es el momento de generar polémica. La gente sabe perfectamente cómo opino. Me encantaría hacer muchas cosas, pero la realidad es que, aunque la gente piense que soy todopoderoso, no tengo tanto poder para enfrentarme a según qué cosas”, añadió.
Apodado “El Panda”, el atacante del Celta de Vigo se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre asuntos sociales. En 2023 renunció temporalmente a la selección después del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y afirmó que no volvería “hasta que las cosas cambien” y ese tipo de actos no quedaran impunes.
Dos años después respaldó las protestas propalestinas que alteraron algunas etapas de la Vuelta a España. Iglesias incluso señaló que aceptaría que una manifestación interrumpiera una acción suya si ayudaba a visibilizar la causa.
La posible escena con Trump añade un componente político a la final que España y Argentina disputarán este domingo. Además del mandatario estadounidense, en el palco estarán el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
España buscará su segundo campeonato mundial, mientras Argentina intentará defender el título conseguido en Qatar 2022. El partido reunirá a las dos primeras selecciones del ranking FIFA y cerrará el torneo de 48 participantes.AFP