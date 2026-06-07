Brasil se impone 2-1 a Egipto en su último amistoso antes del Mundial
Brasil se impuso por 2-1 a Egipto este sábado en el último partido amistoso de ambas selecciones antes de su debut en el Mundial 2026, en un duelo disputado en el Huntington Park Field de Cleveland, Estados Unidos.
Los errores defensivos propiciaron los dos primeros goles. En el minuto 7, Mohanad Lasheen fue sorprendido justo fuera de su área y Bruno Guimarães aprovechó el balón suelto para abrir el marcador.
Egipto respondió rápidamente, al 11', esta vez tras un error de Marquinhos. El defensa del Paris Saint-Germain intentó un pase hacia atrás, pero Mostafa Ziko lo interceptó fácilmente y solo tuvo que empujarlo al fondo de la red ante el portero Alisson Becker.
Poco después, el lateral brasileño Wesley tuvo que dejar el campo por lesión, con una molestia en la ingle izquierda.
Muy abatido, el lateral de la Roma lloró en el banquillo ante la posibilidad de perderse el Mundial, aunque todavía se desconoce el alcance de su lesión.
Igual que sucedió en el amistoso contra Panamá, los suplentes salieron con una marcha más y con una alta presión, Brasil volvió a adelantarse.
En una presión alta en la banda derecha, en el minuto 52 Douglas Santos bloqueó un pase en la salida del balón egipcia. Raphinha, muy atento, logró evitar que el balón saliera por la línea de fondo y asistió al centro, donde Endrick remató a gol.
Fue el primer gol del joven delantero con Brasil tras dos años exactos sin marcar con su selección.
Con su estrella Mohamed Salah en el campo, Egipto creó más peligro en la segunda parte, aunque sin poner en apuros a un Brasil que controló el partido
El encuentro fue el último de ambas selecciones antes de debutar en el Mundial.
Brasil también se enfrentará a Haití y Escocia en el Grupo C del Mundial, mientras que Egipto debutará en el Mundial el 15 de junio contra Bélgica, antes de jugar contra Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G. AFP