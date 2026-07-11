Braut antes que Haaland: el apellido que completa la historia del goleador de Noruega
Durante años bastó con decir Haaland.
El apellido remitía de inmediato a Alf-Inge Haaland, exfutbolista de la Premier League con el Nottingham Forest, el Leeds United y el Manchester City, y al hijo que siguió su camino hasta convertirse en uno de los delanteros más letales del mundo.
El Mundial cambió un detalle. En la espalda del goleador de Noruega apareció Braut Haaland. Un apellido que siempre había formado parte de su nombre, pero que durante años quedó detrás del lado más conocido de su historia.
Braut es el apellido de Gry Marita Braut, madre del delantero y ex campeona noruega de heptatlón. Mientras Haaland llevó la conversación hacia el futbol, Braut recuerda que el origen deportivo del goleador también pasa por el atletismo.
La influencia menos conocida
El ascenso de Haaland siempre estuvo ligado a la figura de su padre.
Alf-Inge fue internacional con Noruega, jugó más de una década en Inglaterra y abrió una ruta que después recorrería su hijo. Esa parte era conocida incluso antes de que Erling debutara como profesional.
Gry Marita Braut ocupó otro lugar en el relato. Compitió en heptatlón, una disciplina que reúne velocidad, fuerza, resistencia y técnica.
Aunque rara vez aparece cuando se cuenta la historia del delantero, ayuda a completar el origen deportivo de un futbolista que no solo destaca por el gol, sino por la potencia física con la que domina el área.
¿Por qué aparece Braut con Noruega?
La diferencia entre el Haaland del Manchester City y el de la selección noruega también se nota en el nombre. En Inglaterra basta con Haaland, el apellido con el que se volvió una figura global.
Cuando viste la camiseta de Noruega, en cambio, aparece como Erling Braut Haaland, el nombre con el que la federación lo registra oficialmente y con el que representa a su país.
No hay cambio de nombre. Braut siempre formó parte de su identidad. La diferencia es que con la selección aparece registrado con el apellido materno, justo en el escenario donde representa a su país.
En Inglaterra basta con Haaland. Con Noruega aparece su nombre completo.
Más que un detalle de camiseta
La coincidencia llega en el primer Mundial de su carrera.
Después de perderse Qatar 2022, Haaland llevó a Noruega de regreso a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y ahora jugará los cuartos de final frente a Inglaterra.
En ese contexto, Braut deja de ser una curiosidad. También recuerda que el goleador más famoso del país es hijo de dos deportistas: un exfutbolista que conoció la Premier League y una exatleta que hizo del alto rendimiento parte de su vida.
Inglaterra intentará detener a Haaland. Pero el Mundial también hizo visible un apellido que casi siempre pasaba desapercibido.