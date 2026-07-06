Cabo Verde recibe a su selección con una fiesta nacional tras histórico Mundial
Una fiesta nacional, así fue como Cabo Verde se rindió ante sus héroes deportivos para recibir a la selección que hizo soñar a su pueblo en su primera Copa del Mundo.
Norteamérica 2026 nos dejó una de esas historias que quedarán grabadas en el recuerdo colectivo de los aficionados. El archipiélago africano, debutante mundialista y con menos de 600 mil habitantes, demostró tener un gran corazón competitivo al plantarle cara a potencias internacionales. Y que ahora, tras culminar una histórica participación, le tocó volver a casa, donde fue agradecido con la ovación de todo un país.
Las imágenes fueron compartidas por la propia Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF). A través de sus redes sociales, publicó un video en el que se ve cómo una multitud de aficionados abarrotó el aeropuerto y sus alrededores con banderas para recibir a sus ídolos.
El momento fue toda una fiesta nacional. Y es que este domingo 5 de julio se conmemoró el 51.er aniversario de la independencia caboverdiana, tras su separación de Portugal en 1975, lo que le dio un toque aún más especial a la bienvenida.
Cabo Verde no perdió un solo juego en 90 minutos
En cuanto a su participación, el conjunto africano se marchó como el equipo sensación de esta Copa Mundial. Le tocó arrancar en el Grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.
En su debut dio la primera campanada, con Vozinha siendo la figura al realizar 7 atajadas para firmar el 0-0 ante La Furia Roja y conseguir el primer punto en la historia del país en el torneo. Luego, en la segunda fecha, consiguió otro empate 2-2 con los charrúas, con Kevin Pina y Hélio Varela anotando los primeros goles para su selección. Finalmente, en la tercera fecha, repitió el 0-0 ante los árabes para sumar su tercera unidad, sellar el segundo puesto del sector y avanzar a las rondas finales.
Luego, en los dieciseisavos de final, le tocó la misión de enfrentarse a Argentina, la vigente campeona del mundo. Aun así, Cabo Verde no se achicó y, tras igualdad de 1-1 en el tiempo regular, puso a sufrir a La Albiceleste a los tiempos extras.
Ahí, tras un intercambio golpe por golpe, solo pudo ser derrotado por 3-2, pero con Vozinha volviendo a ser el referente con 7 atajadas, 5 de ellas a Lionel Messi. Además, Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral, con sus goles, llevaron a una nación a imaginar lo imposible y ganándose el reconocimiento del futbol internacional.
Los resultados de Cabo Verde:
* Grupo H: Cabo Verde 0-0 España
* Grupo H: Cabo Verde 2-2 Uruguay
* Grupo H: Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita
* Dieciseisavos de final: Cabo Verde 2-3 Argentina (tiempos extra)