Canadá y Catar, dos proyectos nacidos para un Mundial que se enfrentan en Vancouver
Cuando Alphonso Davies nació en un campo de refugiados en Ghana, Catar apenas comenzaba a construir una academia de futbol llamada Aspire. Dos décadas después, el canadiense y Akram Afif llegan al Mundial 2026 como los rostros de dos de los proyectos futbolísticos más ambiciosos de los últimos años.
Canadá y Catar se enfrentarán este miércoles en Vancouver con algo más en juego que tres puntos del grupo B. Ambos buscan su primera victoria en una Copa del Mundo, pero también representan dos respuestas distintas a una misma pregunta: cómo construir una selección capaz de competir con las potencias del futbol.
Los dos países apostaron seriamente por este deporte prácticamente al mismo tiempo. Catar fundó Aspire Academy en 2004 con la intención de formar una generación mundialista desde cero; Canadá inició la transformación de su ecosistema futbolístico con la llegada de Toronto FC a la MLS en 2007, seguida por los Vancouver Whitecaps y el CF Montréal, mientras preparaba el terreno para convertirse en una sede mundialista.
Veinte años después, ambos están aquí, y los dos llegan después de romper una barrera histórica.
Catar empató ante Suiza en su primer partido del Mundial 2026 y consiguió el primer punto mundialista de su historia. Canadá hizo lo mismo frente a Bosnia y Herzegovina. Ninguno ganó, pero ambos siguen vivos en un sector en el que los cuatro equipos terminaron la primera jornada igualados.
La diferencia está en cómo llegaron hasta este punto. Catar eligió la centralización. Aspire se convirtió en una fábrica de futbolistas. Por años captó talento por todo el país, reunió a los mejores prospectos en un mismo lugar y diseñó una ruta única hacia la selección nacional.
El resultado fue una generación que ganó la Copa Asiática en 2019, repitió el título en 2023 y convirtió a Akram Afif y Almoez Ali en las caras más reconocidas del proyecto.
Incluso hoy, buena parte de la selección catarí mantiene vínculos directos con Aspire. La academia no solo produjo jugadores, también una identidad futbolística.
Canadá hizo lo contrario. No construyó una academia nacional, sino caminos.
El desarrollo pasó por clubes comunitarios, academias de MLS, universidades, la creación de la Canadian Premier League y una de las sociedades más multiculturales del mundo.
Davies surgió en Edmonton antes de explotar con Vancouver Whitecaps y llegar al Bayern Munich; Jonathan David encontró su camino desde Ottawa hasta Europa y Cyle Larin se convirtió en referente ofensivo después de desarrollarse en Ontario.
Mientras Catar concentraba recursos en un mismo lugar, Canadá dispersó la apuesta por todo el país. Lo interesante es que ambos proyectos fabricaron algo parecido: la mejor generación futbolística de su historia.
Catar ganó dos copas asiáticas y se clasificó por primera vez a un Mundial por mérito deportivo. Canadá lideró la clasificación de Concacaf rumbo a Qatar 2022, alcanzó las semifinales de la Copa América y está en su Mundial con jugadores en algunos de los clubes más importantes del planeta.
Por eso el partido de Vancouver funciona como algo más que una simple jornada de fase de grupos. De un lado estará Akram Afif, probablemente el mejor futbolista que ha producido Aspire. Del otro, Alphonso Davies, símbolo de una generación construida a través de academias, migración y oportunidades dispersas por todo Canadá.
Ambos países utilizaron el Mundial como una herramienta para acelerar algo que normalmente tarda generaciones en construirse. Catar recibió la Copa del Mundo en 2022 y Canadá la organiza junto a México y Estados Unidos en 2026.
Los dos aprovecharon ese impulso para invertir en infraestructura, desarrollo y talento y veinte años después, sus caminos se cruzan en Vancouver.
Mientras el marcador definirá quién queda mejor posicionado para avanzar a la fase final, la existencia misma de este partido ya ofrece una conclusión: los dos proyectos funcionaron.