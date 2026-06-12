Canadá empata con Bosnia y sigue sin ganar en Copas del Mundo
Canadá se convirtió en la segunda selección anfitriona de la Copa Mundial 2026 en entrar en actividad, dando apertura al sector B con su duelo ante Bosnia y Herzegovina. Pese a que lograron rescatar el empate 1-1 sobre la parte final, los de “La Hoja de Maple” siguen sin poder ganar su primer partido en la historia de este torneo.
Dicho juego se llevó a cabo este viernes 12 de junio desde el Estadio de Toronto. Ya que se trataba de la entrada en acción del segundo del segundo de los tres países locales de la justa, Canadá preparó un show inaugural con artistas invitados como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Sin embargo, el espectáculo se vio empañado por los bloopers, ya que el inflable principal con la forma del trofeo del torneo terminó estropeándose a la mitad de la presentación.
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El ‘desastre’ para los canadienses no terminaría ahí, pues también se trasladaría a la cancha para el inicio del partido. Las acciones comenzaron con un ida y vuelta, teniendo los de casa su primera ocasión de peligro en el primer cuarto de hora, cuando Jonathan David se encontró con un penal en movimiento, pero disparó fácil para que el arquero lo atajara. La falla hubiera pasado desapercibida de no ser porque poco después, al minuto 21, Bosnia aprovecharía su primera gran llegada en un tiro de esquina, logrando un doble cabezazo en el área para que Jovo Lukić pusiera el 0-1 a favor de los europeos.
Tras la pausa de hidratación, Canadá se volcó en búsqueda del empate. Pero la intención no era suficiente, ya que faltaba claridad en la última zona. Si bien lograron encontrar algunos espacios, no pudieron llevar las jugadas a buen puerto. Incluso, destacó una ocasión en la que Tani Oluwaseyi ingresó en diagonal al área, sin marca, en una oportunidad clara que terminó mandando a las gradas en una jugada que pintaba para más.
La segunda parte arrancó con las emociones a flor de piel. Primero llegó el drama tras un fuerte choque entre Oluwaseyi y el portero Nikola Vasilj en el que, si bien quedaron tendidos por unos instantes, al final el incidente no pasó a mayores y continuaron.
Luego, vendría una oportunidad en la que Richie Laryea se quedó a nada del primer tanto canadiense, pero Sead Kolašinac apareció de forma heroica sobre la línea de gol, desviando el balón al travesaño y después hacia afuera. En la siguiente jugada, ahora era Bosnia la que tenía la posibilidad del segundo tanto con un mano a mano de Ermedin Demirović, aunque Maxime Crépeau se hizo gigante para frenar el peligro y evitar la caída de su marco.
Cyle Larin rescata el primer punto para Canadá en los Mundiales
Parecía que “La Hoja de Maple” llegaría al final del partido sin mover las redes. Sin embargo, sobre el minuto 78, Cyle Larin se sacudió todas las fallas que habían tenido los canadienses y, con un bombazo desde fuera del área, anotó un golazo para el empate 1-1, que a la postre se convertiría en el resultado final.
El próximo jueves 18 de junio, ambos conjuntos regresarán a la actividad para la segunda jornada del grupo B. Canadá enfrentará a Qatar en búsqueda de su primera victoria mundialista; en tanto, la selección de Bosnia y Herzegovina se estará midiendo a su similar de Suiza.