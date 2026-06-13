Carlo Ancelotti recuperó en un año la autoestima de Brasil
Carlo Ancelotti fue presentado con Brasil el 26 de mayo de 2025. Poco más de un año después, el técnico italiano ha transformado a el estilo de juego de la selección pentacampeona, ademas de mejorar la gestión del vestidor y el manejo de la prensa, Ahora, buscará guiar a la Canarinha hacia esa sexta estrella que se ha negado desde hace más de dos décadas.
Se trataba de un hecho histórico, pues el italiano se convirtió en el primer extranjero en tomar las riendas de Brasil en 60 años, desde que el argentino Filpo Núñez dirigió un solo encuentro de manera interina en 1965.
Ancelotti recibió un equipo que venía de una crisis de resultados. Acababa de caer en los cuartos de final de la Copa América 2024 y, a falta de cuatro jornadas en la eliminatoria sudamericana, se ubicaba en la cuarta posición, con 21 puntos. Además, desde que Tite dejó el banquillo tras Qatar 2022, tres entrenadores distintos habían desfilado: Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorival Júnior.
Si bien el debut del italiano dejó algunas dudas tras un empate 0-0 ante Ecuador, las victorias siguientes por 1-0 sobre Paraguay y 3-0 sobre Chile fueron suficientes para asegurar el boleto mundialista a falta de una jornada. Al final, Brasil terminó la eliminatoria con 28 puntos, ubicándose por diferencia de goles en el quinto lugar tras un cuádruple empate con Colombia, Uruguay y Paraguay.
En su rendimiento total, Ancelotti ha dirigido 12 partidos entre juegos oficiales y amistosos, registrando 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Esto se traduce en un 63.88% de efectividad, superando los números de sus antecesores inmediatos: Dorival Júnior (58.33%), Fernando Diniz (38.89%) y Ramon Menezes (33.33%).
- Eliminatorias: Ecuador 0-0 Brasil (06/06/2025)
- Eliminatorias: Brasil 1-0 Paraguay (11/06/2025)
- Eliminatorias: Brasil 3-0 Chile (05/09/2025)
- Eliminatorias: Bolivia 1-0 Brasil (10/09/2025)
- Amistoso: Corea del Sur 0-5 Brasil (10/10/2025)
- Amistoso: Japón 3-2 Brasil (14/10/2025)
- Amistoso: Brasil 2-0 Senegal (15/11/2025)
- Amistoso: Brasil 1-1 Túnez (18/11/2025)
- Amistoso: Brasil 1-2 Francia (26/03/2026)
- Amistoso: Brasil 3-1 Croacia (01/04/2026)
- Amistoso: Brasil 6-2 Panamá (31/05/2026)
- Amistoso: Brasil 2-1 Egipto (07/06/2026)
Hizo del Scratch do Ouro un muro defensivo
Otro aspecto a destacar de su gestión ha sido la defensa. Históricamente, Brasil ha sido reconocido por su poderío ofensivo y por un tratamiento elegante del balón, nombrado “Jogo Bonito” ; sin embargo, con Ancelotti el equipo ha logrado consolidarse su zona baja como una fortaleza. En los 12 partidos bajo el mando del italiano, la zaga amazónica únicamente recibió 11 anotaciones, promediando menos de un gol por encuentro.
Además, en cinco ocasiones la Verdeamarelha logró colgar el cero en su arco. Tres de estos partidos ocurrieron en las eliminatorias sudamericanas ante Ecuador, Paraguay y Chile, y dos más en duelos amistosos frente a Corea del Sur y Senegal.
El respaldo absoluto de las figuras y leyendas
Previo al arranque de la Copa Mundial, uno de los referentes y capitanes del equipo, Alisson Becker, expresó su admiración por el trabajo de Ancelotti. El guardameta del Liverpool reveló que su llegada era exactamente lo que el grupo necesitaba tras un proceso lleno de cambios: “El último periodo fue muy difícil para nosotros. Con Ancelotti el ambiente ha cambiado: su presencia nos tranquiliza y nos permite trabajar sin controversias. Es resiliente, humilde y sabe elegir las palabras adecuadas en el momento oportuno. Es un gran entrenador con una idea clara del fútbol que facilita nuestro estilo de juego. Se nota su alegría y gratitud por dirigir a la Seleção”.
Los elogios no se limitan a los jugadores actuales. Zé Roberto, exfutbolista ganador de dos Copas América y dos Confederaciones, declaró que no había nadie mejor que “Carletto” para comandar el proyecto nacional: “La elección de Ancelotti es, sin lugar a dudas, el mayor acierto de los últimos años. El fútbol moderno exige un conocimiento exhaustivo que va más allá del talento bruto. Cuando vienes de cambios constantes de entrenador, el grupo pierde estabilidad", mencionó Zé Roberto.
Una sonrisa ante los medios de comunicación
A pesar de las exigencias que tiene sobre sus hombros, también ha aprovechado para mostrar una cara alegre ante la prensa. Un ejemplo fue en una de sus primeras conferencias de prensa en junio de 2025, cuando un reportero le llamó “profesor” a lo que sonrió y agradeció diciendo: “Gracias por el profesor, mano. Me encanta, cuando me llaman profesor, me encanta".
Incluso este viernes 12 de junio, en la antesala de su debut, utilizó una analogía para explicar la importancia de asumir la presión. Para ello, hizo una mención de leones y gatitos, desatando las risas de la sala de prensa.
"El miedo es un componente importante de la vida y del fútbol... porque si no tienes miedo y te aparece un león, te puedes creer que es un gato”.