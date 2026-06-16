César Arturo Ramos entra a la historia del arbitraje mexicano
El partido entre Irán y Nueva Zelanda, que terminó con un vibrante empate 2-2 en el arranque del Grupo G, también dejó una noticia importante para el futbol mexicano fuera de los reflectores de los goleadores. El encargado de conducir el encuentro fue César Arturo Ramos Palazuelos, quien alcanzó una marca reservada para muy pocos árbitros.
Con su aparición en este compromiso, el silbante sinaloense llegó a ocho partidos dirigidos en Copas del Mundo como árbitro central, una cifra que lo coloca en lo más alto del arbitraje nacional al igualar el registro histórico de Armando Archundia. Durante casi dos décadas, esa marca había permanecido intacta.
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El recorrido de Ramos en los Mundiales ha sido constante. Debutó en Rusia 2018, donde recibió tres designaciones, y cuatro años después se consolidó en Qatar 2022, torneo en el que fue considerado para cuatro encuentros, incluida la semifinal entre Francia y Marruecos. Esa confianza del comité arbitral internacional le abrió nuevamente las puertas para estar presente en la edición de 2026.
La participación en este torneo también tiene otro significado especial: el árbitro mexicano está viviendo su tercera Copa del Mundo, una cifra que únicamente otro central del país había alcanzado anteriormente. La continuidad en tres ediciones distintas refleja el nivel y la regularidad que ha mostrado en el escenario internacional.
Con ocho encuentros mundialistas en su historial, Ramos no solo comparte la cima entre los árbitros mexicanos, sino que además se acerca a las cifras de algunos de los jueces más experimentados en la historia de la competencia. Si vuelve a ser designado en los próximos días, podría convertirse en el silbante nacional con más partidos dirigidos en una Copa del Mundo.
¿Qué partidos ha dirigido CésarArturo Ramos en los Mundiales?
Rusia 2018
- Brasil vs Suiza
- Polonia vs Colombia
- Uruguay vs Portugal (Octavos de Final)
Qatar 2022
- Dinamarca vs Túnez
- Bélgica vs Marruecos
- Portugal vs Suiza (Octavos de Final)
- Francia vs Marruecos (Semifinal)
Mundial 2026
- Irán vs Nueva Zelanda