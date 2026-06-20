La nueva Chequia también lleva la firma de Pavel Nedved
Pavel Nedved no va a meter un gol contra México en el cierre del grupo A. No va a correr por la banda y tampoco va a acarrear la pelota como en aquella Chequia de Alemania 2006.
Ya no aporta con los botines, ahora lo hace desde un lugar menos visible, pero igual de importante para entender a este equipo del Mundial 2026. Por eso la nueva Chequia también lleva su firma.
No es la única pieza importante, pero sí una de las que ayudan a entender el nuevo mapa de poder de Chequia. Desde su cargo como director general de selecciones nacionales, Nedved funcionó como una especie de puente entre pasado, vestidor y dirigencia.
Miroslav Koubek tomó el banquillo, Ladislav Krejci heredó el brazalete, Tomas Soucek perdió la cinta pero no el peso dentro del vestuario, Slavia Praga puso la base y Patrik Schick quedó como el gol que sostiene la ilusión.
Nedved ocupa otro lugar: es la memoria viva de la última Chequia mundialista de 2006, el Balón de Oro que volvió desde los despachos para formar parte de una reconstrucción mucho menos glamorosa que su propio pasado.
Esta no es la Chequia de Nedved. No tiene el brillo de aquel equipo que juntaba a Petr Cech, Tomás Rosicky, Jan Koller, Karel Poborsky y al propio Pavel como figura mayor. Este equipo no intimida por nombres. Es más áspero, físico y directo. Vive de los duelos, de los centros, de la pelota parada, de la segunda jugada y de una estructura que intenta esconder lo que ya no le sobra: talento diferencial.
Por eso la presencia de Nedved tiene otro peso. No volvió para replicar su generación, porque esa generación ya no existe. Lo hizo para ayudar a ordenar una selección que llevaba 20 años sin jugar un Mundial y que llegó a este torneo más por necesidad de reconstruirse que por abundancia de futbolistas.
Desde junio de 2025, cuando fue nombrado gerente general de las selecciones checas, su papel dejó de ser el de una leyenda invitada para convertirse en una figura con poder real dentro de la estructura. Ese poder se notó en el momento más delicado del proceso: cuando Chequia necesitó cambiar de rumbo para no quedarse otra vez fuera del Mundial.
El regreso mundialista no llegó limpio. Chequia no entró por la puerta grande de la eliminatoria europea, terminó segunda de su grupo, seis puntos detrás de Croacia, y quedó condenada al repechaje.
Antes de eso, el golpe más fuerte había sido una derrota contra Islas Feroe que terminó el ciclo del seleccionador Ivan Hasek. La federación lo despidió y Nedved, ya instalado como gerente general, fue el encargado de poner sobre la mesa los nombres para elegir al nuevo seleccionador.
Ahí su incidencia dejó de ser simbólica. No fue solo el ídolo que opinaba desde lejos, fue parte central de la búsqueda del nuevo entrenador.
En la presentación de Miroslav Koubek, Nedved lo respaldó como su primera opción y explicó que el veterano técnico venía de competir bien en torneos europeos con el Viktoria Plzen. Koubek llegó con 74 años, con poco tiempo antes del repechaje y con una misión que pareía imposible: meter a Chequia al Mundial o alargar una ausencia.
La apuesta salió. Koubek no tuvo muchos meses para embellecer a Chequia, pero aún así la hizo competitiva. En semifinales del repechaje, los checos eliminaron a Irlanda en penales.
Cinco días después, repitieron el drama contra Dinamarca. Pavel Sulc inauguró el marcador, Ladislav Krejci apareció en el tiempo extra y Matej Kovar terminó como héroe en la tanda de penaltis.
No fue una clasificación brillante, pero sí coherente con lo que Chequia se había convertido: un equipo que resiste, que aguanta, que no necesariamente seduce, pero que sabe sobrevivir.
La Chequia de Nedved podía mirar de frente a casi cualquiera por el talento, la de ahora debe hacerlo desde el oficio. Y Nedved, desde la oficina, ayudó a elegir al técnico que entendió esa diferencia.
El otro cambio fuerte fue el de la capitanía. Chequia también venía de una relación dañada con su propia afición. El episodio que exhibió esa fractura fue el 6-0 ante Gibraltar. El resultado parecía suficiente para cerrar la noche sin ruido, pero el problema estaba en otro lado.
Al final del partido, los jugadores evitaron la tradicional vuelta de agradecimiento a la grada, que antes había reclamado más entrega con cánticos durante el encuentro. El marcador decía goleada, pero el ambiente, ruptura.
Tomas Soucek quedó en medio de todo. Por años fue el rostro más importante de Chequia: capitán, jugador de Premier League, mediocampista de recorrido y símbolo de sacrificio. Pero después de ese desencuentro con la afición perdió la capitanía, que terminó en el brazo de Krejci.
Ladislav es un defensa fuerte, intenso, con pasado de liderazgo en el Sparta Praga y con una imagen más cercana a lo que Chequia quería recuperar: carácter, autoridad y dureza.
Nedved apareció justo ahí, no como el hombre que ejecutó la decisión en la cancha, sino como parte de una estructura que necesitaba validar con golpes de autoridad.
El cambio de técnico y el cambio de capitán mandaron el mismo mensaje: Chequia ya no podía seguir funcionando igual. Si quería volver al Mundial, tenía que tocar jerarquías, asumir costos y aceptar que el equipo necesitaba más orden que nostalgia.
Por eso también importa la base de Slavia Praga. Diez futbolistas del campeón local entraron en la convocatoria y le dieron a Koubek algo que una selección no puede fabricar en pocos entrenamientos: automatismos, entendimiento y memoria colectiva. Chequia no tiene una generación dorada, pero sí un bloque.
Ese es el matiz de la historia. Nedved no es el salvador y el único arquitecto, sino una pieza más, una con una carga histórica enorme. En un equipo sin grandes nombres, su figura funciona como recordatorio de lo que Chequia fue y como aceptación de lo que Chequia ya no puede ser. El Balón de Oro que alguna vez llevó a su país en las piernas ahora acompaña una versión más obrera, menos brillante y más incómoda.
La nueva Chequia no es de Pavel Nedved, pero también lleva su firma.