Chile vs Congo: el amistoso prohibido en España se jugará finalmente en Francia

La OMS ha declarado emergencia internacional por el brote de ébola Bundibugyo en Congo-Uganda. España y la UE han reforzado la vigilancia y la prevención. No existe vacuna aprobada y preocupa la rápida expansión del virus y la falta de ayuda internacional.https://t.co/cFnFt26o9L pic.twitter.com/VhOT6kj2Gj