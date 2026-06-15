Cinco datos para conocer a Uzbekistán, una de las debutantes del Mundial 2026
Cuando Uzbekistán salte a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar este miércoles a Colombia, no solo disputará el primer partido mundialista de su historia, pues también presentará a una generación que produjo a un jugador del Manchester City, un capitán convertido en héroe nacional y un campeón del mundo en el banquillo.
Sports Illustrated México te comparte cinco datos para conocer a una de las selecciones debutantes del Mundial 2026.
Tres entrenadores distintos participaron en el camino hacia el Mundial
Pocos países llegan a una Copa del Mundo después de recorrer un camino tan particular.
El proyecto comenzó con Srecko Katanec, el entrenador esloveno que transformó a Uzbekistán en una selección difícil de vencer. Por varios años, el país había acumulado frustraciones en eliminatorias mundialistas y parecía condenado a quedarse siempre a un paso de la clasificación.
Con Katanec encontró estabilidad, identidad clara y la convicción de que el boleto era posible.
Sin embargo, problemas de salud obligaron al técnico a dejar el cargo cuando el objetivo estaba cerca. El relevo quedó en manos de Timur Kapadze, una de las grandes figuras históricas del futbol uzbeko, quien selló la clasificación para el primer Mundial en la historia del país.
La historia todavía guardaba un último giro. Meses después de conseguir el boleto, la federación decidió apostar por Fabio Cannavaro para dirigir al equipo en la Copa del Mundo. Así, Uzbekistán llegará a Estados Unidos, México y Canadá como una selección construida por tres entrenadores distintos.
Mientras Italia se quedó fuera, Fabio Cannavaro sí llegó al Mundial
Por tercera vez consecutiva, Italia verá una Copa del Mundo por televisión, pero Fabio Cannavaro, una de sus figuras históricas, no.
Veinte años después de levantar el trofeo en Alemania 2006 como capitán de la selección italiana y de convertirse en uno de los pocos defensores que han ganado un Balón de Oro, Cannavaro regresará al torneo desde otra lugar: el banquillo de Uzbekistán.
Su llegada llamó la atención en Asia y Europa. No es común que una selección debutante sea dirigida por una leyenda de tal tamaño. Además, heredó un equipo cuya principal virtud coincide con aquello que definió toda su carrera como futbolista: la solidez defensiva.
Ahora intentará trasladar esa mentalidad al escenario más importante del futbol internacional.
Tienen un jugador del Manchester City
La principal figura de esta generación es Abdukodir Khusanov. El central se convirtió en el primer futbolista uzbeko en abrirse camino hasta uno de los gigantes del futbol europeo y es considerado el rostro del crecimiento que ha experimentado el balompié del país en la última década.
A sus 22 años ya es una pieza fundamental de la selección y el jugador que más atención genera fuera de Asia. Su velocidad, fortaleza física y experiencia en la élite europea lo han convertido en el líder de una defensa que fue clave para conseguir la clasificación mundialista.
Su capitán pasó más de una década a la espera de este momento
Si Khusanov representa el futuro, Eldor Shomurodov significa la paciencia. El delantero construyó una larga carrera en Europa, pasó por clubes como la Roma, Genoa y Cagliari, y durante años cargó con la responsabilidad de liderar a una selección que siempre parecía quedarse a las puertas de la Copa del Mundo.
Por eso este torneo tiene un significado especial para él. A los 30 años llega como capitán, goleador histórico y líder de un grupo que finalmente rompió una barrera que parecía inalcanzable. Para millones de aficionados uzbekos, nadie simboliza mejor este momento histórico que Shomurodov.
Colombia enfrentará a un rival mucho más incómodo de lo que parece
Cuando se revisan los nombres del Grupo K, es fácil dirigir la atención hacia Colombia y Portugal, los favoritos para ganarlo. Uzbekistán suele aparecer después.
Sin embargo, quienes han seguido de cerca su evolución coinciden en algo: es una selección incómoda. No necesita dominar la posesión para competir, ni generar una gran cantidad de ocasiones para sentirse peligrosa.
Su fortaleza está en la organización, la disciplina táctica y la capacidad para cerrar espacios. Por eso el debut frente a Colombia promete un interesante choque de estilos.
Mientras los sudamericanos buscarán imponer con el talento de jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz o Jhon Arias, Uzbekistán intentará llevar el partido a un terreno donde el orden colectivo tenga más peso que las individualidades. Puede que sea uno de los nombres menos conocidos del Mundial, pero también podría convertirse en uno de los rivales más difíciles de descifrar en la fase de grupos.