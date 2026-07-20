Las cinco historias que definieron el Mundial 2026
El Mundial 2026 dejó un nuevo campeón, confirmó el peso de México como anfitrión, llevó a Lionel Messi hasta otra final, convirtió a Kylian Mbappé en dueño del principal récord goleador y estrenó un formato que amplió la geografía del torneo.
España ya no espera generaciones doradas: las construye
España volvió a ser campeona del mundo 16 años después de Sudáfrica 2010, pero su segundo título respondió a una lógica diferente. La selección de Vicente del Bosque reunió en plenitud una constelación de estrellas encabezada por Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, David Villa y Sergio Busquets.
La de 2026 cambió los nombres, distribuyó las responsabilidades, pero mantuvo una forma reconocible de jugar.
El equipo de Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey. Ferran Torres, suplente al comienzo del encuentro, marcó en el minuto 106 de la prórroga y ocupó el lugar histórico que Andrés Iniesta había tenido en Johannesburgo. España terminó el torneo con siete victorias y un empate, recibió un solo gol en ocho partidos y extendió a 38 su racha sin perder.
Después de superar invicta la fase de grupos, eliminó a Austria, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina. Tres de sus últimos cuatro rivales habían alcanzado al menos una semifinal en alguno de los dos mundiales anteriores.
Lamine Yamal concentró la atención por haber ganado una Eurocopa y un Mundial antes de cumplir 20 años, pero España no necesitó que resolviera cada encuentro. Rodri dirigió el mediocampo; Fabián Ruiz y Dani Olmo intercambiaron funciones; Pau Cubarsí asumió responsabilidades defensivas, y Oyarzabal, Ferran, Nico Williams y Álex Baena ofrecieron soluciones distintas en ataque.
El plantel reunió futbolistas de edades, equipos y recorridos diferentes alrededor de una idea compartida. España también se convirtió en el primer país que conserva simultáneamente los títulos mundiales varonil y femenil.
Sudáfrica 2010 coronó a una generación excepcional; el título de 2026 confirmó la continuidad de un sistema.
México fue la casa del Mundial, pero el Tri todavía no rompió su techo
México volvió a apropiarse de una Copa del Mundo, llenó estadios y plazas, recibió comunidades de varios continentes y acompañó esa atmósfera con la actuación más importante del Tri desde 1986.
Fue el primer país en organizar tres Mundiales masculinos y el Estadio Azteca se convirtió en el primer inmueble que recibió partidos de tres ediciones. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey organizaron 13 encuentros, la misma cantidad que Canadá, pero muchos menos que Estados Unidos, que concentró 78, las rondas decisivas y la final.
Durante la primera semana, las tres ciudades mexicanas encabezaron la asistencia acumulada a los Fan Festival. Ciudad de México registró 527 mil 100 visitantes; Monterrey, 244 mil 710, y Guadalajara, 218 mil 424.
En una sola jornada, el Fan Festival de la capital reunió a 201 mil 500 personas, mientras los cinco encuentros disputados en el Azteca acumularon 404 mil 120 espectadores.
Los colombianos caminaron en grupo hacia el estadio; los seguidores coreanos encontraron respaldo local en Guadalajara; argentinos, ingleses y españoles ocuparon calles y restaurantes, mientras comunidades más pequeñas como las de República Democrática del Congo y Uzbekistán también tuvieron presencia.
El visitante no quedó limitado a una zona creada para el torneo. El Mundial se mezcló con el transporte público, los mercados, las plazas y la vida diaria de las ciudades. Estados Unidos tuvo los partidos de mayor impacto comercial, pero México conservó con mayor claridad el componente callejero y popular de una Copa del Mundo.
La selección respondió con su primera victoria mundialista de eliminación directa en 40 años. México terminó primero de su grupo, avanzó a la ronda de 32 mejores, en la que derrotó 2-0 a Ecuador. El resultado rompió una secuencia que incluía siete eliminaciones consecutivas en octavos entre 1994 y 2018 y la salida en fase de grupos de Qatar 2022.
El nuevo formato cambió el significado de la antigua obsesión nacional. México disputó cinco partidos, pero el quinto ya no correspondía a los cuartos de final. Con 48 participantes y una ronda adicional, necesitaba ganar dos eliminatorias para colocarse entre los ocho mejores.
Inglaterra fue el final del camino con un triunfo 3-2 en el Azteca.
México ganó una eliminatoria y prolongó su participación, aunque volvió a terminar fuera de los cuartos.
El torneo dejó una base para Rafael Márquez. Gilberto Mora disputó su primer Mundial antes de cumplir 18 años; Erik Lira ganó presencia en el mediocampo y Raúl Rangel asumió la portería. El siguiente paso será convertir esa actuación en continuidad y no tratarla como un resultado aislado producido por la localía.
Mbappé convirtió el récord mundialista en una marca personal
Francia terminó en el cuarto lugar, pero Kylian Mbappé produjo la actuación individual más contundente del torneo. Marcó 10 goles, ganó la Bota de Oro y llegó a 22 tantos en Copas del Mundo, cifra con la que superó a Lionel Messi y quedó como máximo anotador histórico.
Alcanzó la marca a los 27 años y después de tres ediciones. Hizo cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y diez en 2026. Su producción aumentó en cada Mundial, aunque los resultados colectivos de Francia siguieron la dirección contraria.
En Rusia fue campeón y se convirtió en el segundo adolescente, después de Pelé, que marcaba en una final. Cuatro años más tarde anotó un triplete contra Argentina en el partido por el título, pero Francia perdió en penales. En 2026 mejoró otra vez sus registros sin alcanzar la final ni conseguir una medalla.
Sus últimos dos goles llegaron ante Inglaterra en el encuentro por el tercer lugar. Francia perdía 4-0 al descanso y se acercó durante una segunda mitad descontrolada, pero cayó 6-4. El partido terminó como el duelo por el tercer puesto con más anotaciones en la historia del torneo.
Mbappé acumuló 18 goles entre Qatar y Norteamérica. En esas dos ediciones perdió una final y terminó fuera del podio en la siguiente.
El torneo también marcó el cierre de la etapa de Didier Deschamps. El entrenador dejó el cargo después de 14 años, un campeonato y dos finales. Mbappé comenzó aquel ciclo como una figura joven y lo terminó como capitán, goleador histórico y centro absoluto del equipo.
Messi se quedó a 14 minutos de otra final perfecta
Lionel Messi disputó su sexta Copa del Mundo a los 39 años y volvió a ser el centro competitivo de Argentina. La selección mantuvo buena parte de su estructura ofensiva alrededor de él y alcanzó por segunda vez consecutiva el partido por el título.
Messi había completado su trayectoria en Qatar 2022. Ya había ganado el Mundial, la Copa América y los principales reconocimientos individuales.
En la fase de grupos amplió sus récords de partidos y minutos, superó la marca goleadora mundialista que estaba vigente al comienzo del torneo y se convirtió en el argentino de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo.
No marcó contra Inglaterra en la semifinal, pero asistió los dos goles de la remontada. Primero encontró a Enzo Fernández para el empate y después habilitó a Lautaro Martínez para el 2-1.
En la final, España dominó el balón, el territorio y las oportunidades en la final. Emiliano Martínez sostuvo el empate durante los 90 minutos y buena parte de la prórroga. La expulsión de Enzo Fernández redujo las opciones argentinas y Ferran Torres marcó en el minuto 106.
Messi quedó a 14 minutos de otra tanda de penales y a una victoria de levantar dos Copas consecutivas. Argentina habría sido la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1962.
En caso de haber sido su último Mundial, Messi cerró un recorrido de 20 años con 21 goles, 12 asistencias y dos finales consecutivas. No levantó otra Copa, pero volvió a disputarla hasta el último partido.
Las selecciones emergentes le dieron argumentos al Mundial de 48
La Copa pasó de 32 a 48 selecciones, creció de 64 a 104 partidos y añadió una ronda de 32. La ampliación aumentó la representación internacional, pero también extendió el calendario, multiplicó los viajes y permitió que dos terceras partes de los participantes avanzaran a la eliminación directa.
El sistema de los ocho mejores terceros dificultó la lectura del cuadro y redujo el castigo de una fase de grupos irregular. Varios equipos no conocieron con anticipación su rival ni el camino definitivo, mientras selecciones con resultados similares quedaron expuestas a cruces diferentes.
Cabo Verde ofreció el principal argumento deportivo a favor de la expansión. En su debut avanzó desde un grupo compartido con España, Uruguay y Arabia Saudita. Empató sin goles con el futuro campeón, igualó 2-2 ante Uruguay y llegó a la ronda de 32.
Vozinha se convirtió en uno de los personajes del torneo. A los 40 años mantuvo el empate frente a España y permitió que Cabo Verde compitiera por la clasificación hasta la última jornada. Argentina necesitó ganar 3-2 para eliminarlo.
República Democrática del Congo regresó 52 años después de la participación de Zaire en 1974. Llegó tras una preparación alterada por los protocolos sanitarios, sin una liga local estable y con una plantilla integrada principalmente por futbolistas nacidos o formados en Europa. Avanzó a la ronda de 32 y perdió 2-1 frente a Inglaterra.
Curazao se convirtió en el país menos poblado que ha participado en una Copa del Mundo. Con alrededor de 150 mil habitantes, sufrió un 6-0 ante Alemania, pero también empató con Ecuador y evitó terminar sin puntos.
Noruega protagonizó la mayor sorpresa. Regresó después de 28 años, avanzó desde la ronda de 32 y eliminó 2-1 a Brasil en octavos. Alcanzó por primera vez los cuartos de final y dejó de ser una selección definida únicamente por Erling Haaland.
Después de 28 años fuera, Noruega eliminó a Brasil y alcanzó por primera vez los cuartos de final en los que cayó 2-1 ante Inglaterra.
El formato añadió 40 partidos, alargó el calendario y facilitó el avance desde la fase de grupos. Cabo Verde, Congo, Curazao y Noruega evitaron que la ampliación quedara explicada únicamente como una operación comercial.