Colombia derrotó a Jordania en su último partido de preparación para el Mundial 2026
La figura de la tarde en San Diego (Estados Unidos) fue Jhon Arias, quien marcó doblete.
Colombia derrotó 2-0 a Jordania en su último partido de preparación de cara al Mundial 2026.
La figura de la tarde en San Diego, Estados Unidos, fue Jhon Arias, quien marcó doblete
En el minuto 41, con una asistencia de James Rodríguez, Arias se repuso de un resbalón y remató al segundo palo para anotar el 1-0
El segundo tanto se concretó con un oportuno cabezazo del extremo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias.
Colombia integra el Grupo K de la Copa del Mundo y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.
Jordania junto a Argentina, Argelia y Austria conforman el Grupo J de la Copa del Mundo que arranca este jueves con el México vs Sudáfrica. AFP
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