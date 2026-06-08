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Colombia derrotó a Jordania en su último partido de preparación para el Mundial 2026

La figura de la tarde en San Diego (Estados Unidos) fue Jhon Arias, quien marcó doblete.

Redacción SI México

James Rodríguez le puso la asistencia a Jhon Arias en el primer gol del encuentro.
James Rodríguez le puso la asistencia a Jhon Arias en el primer gol del encuentro. / GETTY IMAGES VIA AFP

Colombia derrotó 2-0 a Jordania en su último partido de preparación de cara al Mundial 2026.

La figura de la tarde en San Diego, Estados Unidos, fue Jhon Arias, quien marcó doblete

En el minuto 41, con una asistencia de James Rodríguez, Arias se repuso de un resbalón y remató al segundo palo para anotar el 1-0

El segundo tanto se concretó con un oportuno cabezazo del extremo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias.

Colombia integra el Grupo K de la Copa del Mundo y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Jordania junto a Argentina, Argelia y Austria conforman el Grupo J de la Copa del Mundo que arranca este jueves con el México vs Sudáfrica. AFP

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