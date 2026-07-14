Como en la NFL: FIFA planea 30 minutos de show de medio tiempo en la Final del Mundial
La FIFA tiene programado realizar un espectáculo de medio tiempo en la gran final de la Copa del Mundo 2026. Por esta razón, se ha planteado la posibilidad de extender el descanso entre tiempos hasta por 30 minutos.
De acuerdo con el reglamento de la IFAB, "los jugadores tendrán derecho a una pausa en el descanso de medio tiempo no superior a 15 minutos". Sin embargo, el máximo organismo del futbol prepara una modificación a dicho artículo, así lo reveló el diario británico The Times.
Asimismo, la intención es que el que cierre del campeonato cuente con un espectáculo similar al que se realiza en el Super Bowl de la NFL. Aunque se tiene previsto que este concierto dure aproximadamente 11 minutos, el organismo busca extender el descanso para contar con un mayor colchón de tiempo destinado al montaje y la logística.
¿Qué artistas estarán en el show del medio tiempo?
La FIFA confirmó la participación de estrellas musicales de la talla de Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel y la banda coreana BTS. Todos ellos trabajarán en coordinación con Chris Martin, vocalista de la agrupación Coldplay y encargado de la supervisión artística del show.
Además, previo al silbatazo inicial, se llevará a cabo una ceremonia de clausura. A su vez, esta tendrá como invitados a Robbie Williams, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger y Laura Pausini, así como al actor y streamer IShowSpeed.
¿Cuándo será la Final del Mundial 2026?
La Final se celebrará el próximo domingo 19 de julio. El partido comenzará a las 13:00 horas, aunque las actividades previas arrancarán a partir de las 11:30 horas, tiempo del centro de México. En cuanto a la sede, será el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
De momento, España ya se coloca como la primera finalista del torneo y ahora solo espera conocer a su rival. Este, saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra que se disputará el miércoles 15 de julio, a las 13:00 horas.