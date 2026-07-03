¿Cómo es el futbol en Cabo Verde? El país sin liga profesional que enfrentará a Argentina
El próximo viernes 3 de julio, Cabo Verde sostendrá el partido más importante de su historia al enfrentar a Argentina en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial. Descubre cómo este pequeño país, cuya liga ni siquiera es profesional, vive el fútbol y cómo llegó a este punto de convertirse en el rival de la vigente campeona del mundo.
La Cenicienta de esta justa de Norteamérica 2026 tiene nombre y apellido, se llama Cabo Verde. Se trata de un archipiélago de menos de 600 mil habitantes, pero con más población viviendo fuera, ya que tiene 1 millón de ciudadanos en el extranjero.
TE PUEDE INTERESAR: FIFA Forward, el programa que impulsó a Cabo Verde en el Mundial 2026
Pese a ser una nación limitada en recursos, este torneo, logró sobrevivir en su debut mundialista a un Grupo H, donde le tocó competir con España y Uruguay, dos campeonas del mundo. Pero no solo eso, ya que lo hizo invicto, sacándole empates a ambas escuadras. Pero, cual es el trasfondo deportivo de este equipo.
Tienen una liga que no es profesional
Como tal, sí existe un Campeonato Caboverdiano de Futbol, de hecho, afiliada a la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Sin embargo, no es profesional, sino una competencia semiprofesional. Esto quiere decir que, pese a que los futbolistas reciben pagos por jugar, varios de ellos todavía necesitan de un segundo trabajo ya que no es suficiente para subsistir.
Incluso, algunos miembros de la selección, pese a que ya juegan en otras ligas profesionales todavía realizan actividades alternas para fuera de su horario como deportista. Un ejemplo es el del portero Vozinha que, en vacaciones, cuando no tenía juegos, daba clases de voleibol en la playa.
Asimismo, el hecho de que siga siendo semiprofesional, provoca que los jugadores que buscan crear una carrera deban salir del país. Por esta razón, ningún futbolista de la selección proviene de la liga local.
De hecho, para esta Copa Mundial, Cabo Verde se nutre principalmente de futbolistas que militan en las ligas Portugal, con 6 elementos. Luego, aparecen Turquía, Bulgaria, Israel y Chipre con 2 jugadores cada uno; mientras las competiciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Estados Unidos, Rusia, Hungría y Países Bajos aportan un jugador a este combinado.
Un campeonato con un formato fuera de la normal
En cuanto al torneo, tiene un sistema fuera de los convencional. A lo largo del archipiélago de Cabo Verde se juegan 11 torneos regionales. Los campeones de cada uno de ellos pasan a la liga nacional, además de un doceavo equipo que es el campeón nacional del año anterior. Por esta razón, cada año puede haber nuevos equipos.
Para esta fase nacional, los 12 clubes se dividen en dos grupos de seis equipos. En cada sector jugaran todos contra todos a una vuelta, par aun total de 5 fecha. Después, los dos primeros lugares de cada grupo pasarán a los Play-Offs, donde disputarán las semifinales y gran final.
Actualmente, el GD Palmeira de Santa Maria es el vigente campeón caboverdiano. Asimismo, busca defender su corona y levantar su tercer campeonato, ya que disputará la temporada 2025-26 la gran final ante el Clube Sportivo Mindelense, el club más ganador con 13 títulos.
Sus estadios más importantes
En cuanto a sus recintos más importantes para practicar este deporte se encuentra el Estádio Nacional, situado en la capital de Praia. Es uno de sus inmueblos más modernos, inaugurado en 2014, con capacidad para 15,000 espectadores y es la casa de la selección de Cabo Verde.
Otros espacios Estadio da Várzea, ubicado también en Praia. Construido en 1930, con lugares para 8,000 aficionados, era la antigua casa del combinado nacional. Asimismo, se encuentra el Estadio Municipal Adérito Sena en la isla de São Vicente. Cuen con cupo para 5,000 personas.
El crecimiento de Cabo Verde, un proceso impulsado por FIFA
En 2016, la Federación Internacional de Futbol Asociación gestionó la creación del proyecto FIFA Forward. Se tras de un programa enfocado a mejorar la distribución de fondo con el objetivo de financiar la infraestructura, gastos operativos y los proyectos deportivos que fomentan el crecimiento del fútbol a nivel mundial.
Uno de los beneficiados fue Cabo Verde, el cual, de 2016 a 2022, recibió 10.3 millones de dólares, los cuales fueron destinados a la remodelación de canchas y estadios, así como a mejorar sus selecciones.
El proyecto terminó dando frutos, pues de ser un país cuya selección no tenía una tradición en las competiciones internacionales, de apoco se clasificando a eventos cada vez más grandes. Primero, en 2021 y 2023 logró ganarse su boleto a las Copas Africanas de Nacionales metiéndose hasta cuartos de final, como una de las ocho mejores escuadras de su continente.
Y ahora, para este 2026, tras dejar fuera a una potencia de su zona como Camerún en las eliminatorias, por primera vez en su historia, llegó a una Copa Mundial coronando este proceso.