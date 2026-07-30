Concacaf rechaza por unanimidad el plan de la FIFA para incorporar inversores privados
Las 41 asociaciones miembro de la Concacaf rechazaron este jueves de forma unánime el proyecto de la FIFA de vender una participación en las operaciones comerciales de la Copa del Mundo.
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe no mencionó, sin embargo, la amenaza lanzada por la UEFA de boicotear los próximos Mundiales si la FIFA sigue adelante con sus planes de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.
Ante el revuelo causado por el anuncio realizado el martes por la FIFA, los presidentes de las federaciones que integran la Concacaf fueron convocados a una reunión este jueves.
“Durante la reunión, los miembros expresaron una profunda preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente reducido que se impuso y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos pertinentes de gobierno de la FIFA”, señaló la Concacaf en un comunicado.
La confederación también puso en duda la necesidad de incorporar capital privado para financiar los programas de FIFA Forward, después de que el organismo celebrara la Copa del Mundo más rentable de su historia.
“El debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada”, agregó el organismo regional.
“Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta”, remarcó el comunicado.
Apenas terminada la Copa del Mundo de Norteamérica, el pasado 19 de julio, la FIFA anunció su intención de crear una empresa encargada de gestionar sus actividades comerciales y atraer inversores externos, bajo la promesa de generar 10 mil millones de dólares para financiar el desarrollo del futbol.
La propuesta fue rápidamente cuestionada por distintos actores del futbol y de la política. Las 55 federaciones que integran la UEFA incluso amenazaron con boicotear futuras competiciones de la FIFA, cuando faltan apenas 11 meses para el Mundial femenino de Brasil 2027.
La Concacaf ya había manifestado que estaba “profundamente preocupada por la falta de debido proceso”, antes de que el comunicado de este jueves formalizara el rechazo al proyecto impulsado por el organismo que dirige Gianni Infantino.AFP