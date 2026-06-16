Conmebol empata su peor inicio en la historia de las Copas del Mundo
El inicio de esta Copa del Mundo ha sido más complicado de lo que muchos equipos importantes tenían en mente, con sorpresivas derrotas como la de Turquía ante Australia, o empates como los de España con Cabo Verde y Suiza con Qatar. Pero tal vez los más sorprendidos han sido los equipos de la Conmebol, que no han podido ganar en lo que va del torneo.
Para la justa de Estados Unidos, México y Canadá 2026, los sudamericanos no han ido más allá de los empates y las derrotas en cuatro ocasiones diferentes, igualando ya la peor marca en la historia de la confederación al inicio del torneo mundialista, un registro negativo que no se veía desde Alemania 1974.
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Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay no han podido derrotar a sus respectivos rivales, cosechando dos derrotas y dos empates. En caso de presentarse un descalabro más, estarían firmando el peor inicio en la historia de los Mundiales para Sudamérica.
Los guaraníes cayeron por goleada 4-1 ante Estados Unidos; los brasileños dividieron unidades con el empate 1-1 contra Marruecos; los ecuatorianos fueron sorprendidos en los últimos minutos de su juego ante Costa de Marfil y perdieron por la mínima; y ahora, Uruguay no ha podido derrotar a Arabia Saudita y ha rescatado solo el empate.
Aún hay esperanza de evitar la marca negativa
Cabe destacar que aún quedan dos selecciones de Conmebol por debutar dentro de la Copa del Mundo, incluida la actual campeona mundial. El martes 16 de junio, la Albiceleste se medirá ante Argelia, mientras que el miércoles 17 de junio Colombia saltará al campo del Estadio Ciudad de México para chocar ante Uzbekistán. Si los argentinos no consiguen los tres puntos, la Conmebol firmará su peor arranque en la historia de los Mundiales.
En el ya mencionado Alemania 1974, las cosas fueron mucho peor para los sudamericanos que ahora, pues en aquella ocasión solo lograron cosechar un empate gracias a Brasil, mientras que las selecciones de Chile, Argentina y Uruguay cayeron en sus respectivos compromisos.
Del otro lado del más reciente descalabro de América del Sur se encuentra Arabia Saudita, que se une a las demás selecciones asiáticas dentro de la Copa del Mundo 2026 como una de las que no conocen aún la derrota. Corea del Sur, Qatar, Australia y Japón han firmado un inicio soñado para la AFC, a la cual aún le quedan cuatro equipos por debutar: Irán, Irak, Jordania y Uzbekistán, dos de ellos haciendo su primera aparición histórica en el torneo.
Con solo la Confederación de Oceanía por debutar —representada únicamente por Nueva Zelanda—, Asia es la única confederación que todavía se mantiene invicta en Estados Unidos, México y Canadá 2026.