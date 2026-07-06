¿Contra quién va Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026?
Este pudo ser el rival de México. Después de eliminar al Tricolor, la selección de Inglaterra tendrá que enfrentarse a otro conjunto europeo en los cuartos de final. Descubre de quién se trata y cuándo será el encuentro.
Este domingo 5 de julio, el cuadro de Los Tres Leones concretó el "Aztecazo" y le propinó a México su primera derrota mundialista en su máximo recinto, al imponerse por 3-2 en los octavos de final de Norteamérica 2026. Jude Bellingham con dos tantos y Harry Kane con un penal le dieron el triunfo a los británicos, mientras que Julián Quiñones y Raúl Jiménez descontaron por los mexicanos.
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Ahora, de acuerdo con el cruce de las llaves, el conjunto inglés deberá enfrentarse a Noruega. Hay que señalar que, este mismo día, los vikingos disputaron su eliminatoria ante Brasil, al cual superaron por 2-1 con un doblete de Erling Haaland, en tanto que Neymar Junior puso el único gol para la verdeamarela.
¿Cuándo y dónde se jugará el Inglaterra vs. Noruega?
El juego entre ingleses y noruegos se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.
Hay que recordar que, a partir de los cuartos de final, todos los encuentros del certamen se trasladarán a los Estados Unidos. Es así que este partido se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami.
Así llegan a este cruce de cuartos de final
Respecto a su rendimiento en el torneo, Inglaterra viene de ser líder del Grupo L con 7 puntos, tras vencer 4-2 a Croacia, empatar 0-0 con Ghana y derrotar 2-0 a Panamá. En los dieciseisavos de final se impuso con una remontada por 2-1 sobre la RD del Congo, antes de vencer 3-2 a México.
Por parte de Noruega, el equipo culminó la primera ronda como segundo del Grupo I con 6 unidades. El país nórdico debutó con un triunfo de 4-1 sobre Irak, venció 3-2 a Senegal y, aunque cayó 1-4 con Francia, avanzó a las fases eliminatorias. Una vez ahí, se impuso 2-1 sobre Costa de Marfil y repitió el mismo marcador ante Brasil en su último duelo.
En cuanto a sus máximos goleadores, del lado del equipo de la rosa destaca Harry Kane, mientras que por los nórdicos el principal referente en ataque es Erling Haaland. Ambos atacantes se ubican en la tercera posición de la tabla de goleo individual con 5 tantos cada uno. Solo se encuentran por detrás del francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi, quienes lideran la cima con 7 anotaciones.
El historial entre Inglaterra y Noruega
Finalmente, hay que mencionar que, a lo largo de la historia, ambas selecciones se han visto cara a cara en 12 ocasiones. Los ingleses se encuentran arriba en la serie con 7 victorias, por 3 empates y solo 2 triunfos noruegos.
Aun así, es importante señalar que no han tenido un solo enfrentamiento desde un amistoso que afrontaron en 2014, por lo que este duelo mundialista será su primer juego oficial en 12 años.
* Amistoso (1937): Noruega 0-6 Inglaterra | 14 de mayo de 1937
* Amistoso (1938): Inglaterra 4-0 Noruega | 9 de noviembre de 1938
* Amistoso (1949): Noruega 1-4 Inglaterra | 18 de mayo de 1949
* Amistoso (1966): Noruega 1-6 Inglaterra | 29 de junio de 1966
* Clasificación Mundial 1982: Inglaterra 4-0 Noruega | 10 de septiembre de 1980
* Clasificación Mundial 1982: Noruega 2-1 Inglaterra | 9 de septiembre de 1981
* Clasificación Mundial 1994: Inglaterra 1-1 Noruega | 14 de octubre de 1992
* Clasificación Mundial 1994: Noruega 2-0 Inglaterra | 2 de junio de 1993
* Amistoso (1994): Inglaterra 0-0 Noruega | 22 de mayo de 1994
* Amistoso (1995): Noruega 0-0 Inglaterra | 11 de octubre de 1995
* Amistoso (2012): Noruega 0-1 Inglaterra | 26 de mayo de 2012
* Amistoso (2014): Inglaterra 1-0 Noruega | 3 de septiembre de 2014