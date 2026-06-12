Corea del Sur trabaja en Verde Valle con México en la mira
Corea del Sur regresó a trabajar en Verde Valle, la casa de Chivas, su base de operaciones durante el Mundial en Guadalajara, con una práctica ligera después de la remontada 2-1 sobre Chequia, resultado que les aseguró el segundo lugar del grupo A que lidera México.
Hubo buen ambiente, toque de balón, trabajo físico y estiramientos. Los titulares hicieron trabajo regenerativo en bicicletas, mientras el resto de la plantilla tuvo actividad en cancha con pelota.
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Los tres porteros también trabajaron con pelota, pero uno de los ejercicios más llamativos fue el juego aéreo. Centros al área, remates de cabeza, balones divididos y salidas de los arqueros para cortar servicios.
No fue casualidad. Corea ganó en su debut, pero Chequia le hizo daño justamente por el aire. El gol de Ladislav Krejci llegó con un cabezazo tras un saque de banda de Vladimir Coufal. Más tarde, Tomas Soucek también encontró la red en una pelota detenida, aunque el tanto fue anulado por fuera de lugar.
Menos de 24 horas después, en Verde Valle, el equipo del seleccionador Hong Myung-bo trabajó una de las pocas zonas en las que dejó dudas. El detalle también le interesa a México, que enfrentará a Corea el próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara con el liderato del Grupo A en juego.
Antes, el Tri hizo su parte en la inauguración del Mundial al vencer 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Ambos tienen tres puntos, aunque México conserva la cima por mejor diferencia de goles.
Pero la práctica no fue lo único relevante del día. Después del entrenamiento, el cuerpo médico de Corea reveló que uno de los héroes del debut estuvo cerca de perderse el partido inaugural.
Oh Hyeon-gyu, autor del gol de la victoria ante Chequia, sufrió fiebre, diarrea y deshidratación horas antes del encuentro. El delantero ingresó en el segundo tiempo, empujó el balón del triunfo al minuto 80 y después agradeció públicamente al equipo médico.
“Ayer, Oh Hyeon-gyu agradeció públicamente al equipo médico después del partido. Yo mismo me sorprendí al ver esa entrevista. La realidad es que, antes de marcar su primer gol en este Mundial, Oh Hyeon-gyu había tenido dos problemas importantes”, contó Song Jun-seop, médico principal de la selección coreana.
El doctor explicó que el atacante venía con molestias musculares en el isquiotibial, pero que la fiebre y la diarrea aparecieron en la mañana del partido.
“El problema muscular en el isquiotibial era algo que ya veníamos controlando, pero la fiebre y la diarrea aparecieron prácticamente justo antes del partido. La noche anterior no había mostrado nada extraño. Los síntomas comenzaron repentinamente la mañana del encuentro”.
Oh llegó incluso a pensar que no podría jugar.
“Al principio, él mismo pensó que no podría jugar. Es un futbolista con mucha confianza, pero llegó a decirnos que veía muy difícil participar. Sin embargo, cuando llegó al estadio su expresión cambió por completo y parecía listo para competir”, agregó Song.
La historia pudo quedarse en una anécdota del héroe que jugó enfermo y anotó, pero la explicación del cuerpo médico abrió otra lectura rumbo al partido contra México.
Corea no solo ganó por lo que hizo en Guadalajara, dentro de la selección asiática creen que parte de ese triunfo empezó semanas antes, en Salt Lake City, una parada previo a Guadalajara.
Song Jun-seop relacionó el cuadro de Oh con estrés, presión, responsabilidad y deshidratación. También reconoció que otros futbolistas tuvieron síntomas similares en los últimos días, aunque la mayoría ya está recuperada.
“Son reacciones fisiológicas relativamente comunes cuando se llega a un torneo tan importante como una Copa del Mundo”.
El médico destacó la decisión de Hong Myung-bo de llevar al equipo con anticipación a Salt Lake City para realizar una concentración previa que sirivió de adaptación antes de competir en México.
“Desde el principio, el entrenador tomó una decisión muy acertada al llevarnos antes a Salt Lake City para realizar la adaptación. Todo el esfuerzo que hicimos allí se reflejó en el partido ante Chequia”, afirmó.
Corea eligió prepararse en altura de Salt Lake City antes de llegar a Guadalajara y, después de vencer a Chequia, dentro del cuerpo técnico consideran que esa apuesta ya empezó a rendir frutos.
“Coincidió que nos enfrentamos a un rival que no había pasado por un proceso de adaptación similar. No puedo cuantificar exactamente la importancia de la altitud, pero si tuviera que evaluarla, diría que tiene una relevancia muy alta”, confesó el médico.
México enfrentará entonces a una selección que no solo ganó en Guadalajara, también lleva semanas preparando una de las condiciones que históricamente suelen jugar a favor del Tri cuando compite como local, la altitud de Ciudad de México de 2,240 metros sobre el nivel del mar.
Y todavía podría recibir más noticias favorables. El cuerpo médico también habló de Kim Tae-hyeon y Bae Jun-ho, dos futbolistas que evolucionan de sus respectivas lesiones y que podrían reaparecer en la fase de grupos si no existe una recaída.
“Estamos siendo muy cautelosos porque una recaída en este momento podría dejarlos fuera del torneo. Ambos jugadores evolucionan bien y creemos, con cautela, que podrían reaparecer para el segundo o tercer partido de la fase de grupos”, afirmó Song.
El segundo partido es contra México. Por eso la mañana calurosa en Verde Valle dejó más que una práctica de recuperación: Corea cuidó a sus titulares, trabajó una debilidad que le mostró Chequia, atendió a sus jugadores tocados y volvió a dejar claro que su Mundial se juega también desde la parte física.