Costa de Marfil clasifica a la siguiente ronda por primera vez en su historia
La espera terminó para Costa de Marfil. Después de tres Mundiales sin poder superar la fase de grupos, la selección africana venció 2-0 a Curazao y selló una clasificación histórica a los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026.
El Grupo E definía a su segundo y posible mejor tercer lugar cuando Costa de Marfil y Curazao se enfrentaban en Filadelfia, en busca de historia por parte de ambos equipos, pues el que avanzara a la siguiente ronda lo estaría haciendo por primera vez.
Iniciando el juego, quienes se mostraban más propositivos eran los africanos, que apenas al minuto 7 ya se ponían por delante en el marcador por conducto de Nicolas Pépé, que se estrenaba como goleador en una Copa del Mundo.
Después de una diagonal retrasada por parte de Yan Diomande, el delantero marfileño mostró que sabe cómo leer a un portero cuando cruzó su disparo para poner el balón en las redes.
El conocimiento viene de la experiencia, pues los inicios en el futbol de Pépé fueron como guardameta a nivel amateur.
Nacido en Mantes-la-Jolie, Francia, Nicolas jugó como portero hasta los 14 años, cuando comenzó su carrera como profesional en el Poitiers FC de la quinta división francesa. A pesar de criarse en el futbol de dicho país, Pépé siempre tuvo la intención de representar a Costa de Marfil, país de donde son sus padres, y así lo viene haciendo desde 2016.
A pesar del gol, Curazao no se dio por vencido y comenzó a tener más la pelota, con par de acercamientos por parte de Tahith Chong y Leandro Bacuna, pero sin poner mucho peligro en la portería contraria, por lo que el encuentro se fue con los Elefantes en ventaja al medio tiempo.
Los caribeños continuaron teniendo el balón al inicio de la segunda etapa, pero seguían sin alertar al guardameta africano, con el tiro más cercano por parte de Juninho Bacuna, pasando por encima de la portería contraria.
NICOLAS PÉPÉ SE VUELVE A PRESENTAR
Con todo y el ímpetu de los de Curazao, quien se volvía a hacer presente en el marcador al minuto 64 era Costa de Marfil, de nueva cuenta de los pies de Pépé, que ponía más calma dentro del terreno de juego con el segundo tanto de la tarde, tanto en el marcador como en su cuenta personal.
Después del gol, los ánimos de los caribeños decayeron, y el marcador de 2-0 ya no se movió, dándole así su pase a la segunda ronda a los africanos, la primera en su historia. El resultado anterior ante Alemania, en donde cayeron 2-1, dejó a los marfileños como segundos del grupo por el criterio del enfrentamiento directo.
EL FUTURO DE LOS ELEFANTES
Ahora, Costa de Marfil deberá esperar al partido del viernes 26 de junio entre Francia y Noruega para conocer a su rival en dieciseisavos de final. Quien quede segundo de ese grupo será el que termine chocando ante los Elefantes el próximo martes 30 de junio en el Dallas Stadium.
Esta es la cuarta ocasión en la que los marfileños se clasifican a una Copa del Mundo (2006, 2010, 2014 y 2026), regresando al torneo después de 12 años de ausencia y haciendo historia al superar por primera vez la fase de grupos. Por otro lado, Curazao se despide de su primer Mundial de manera más que decorosa, anotando un gol y sumando un punto en tres partidos.