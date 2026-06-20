Cristiano Ronaldo responde a la polémica con João Neves: "Siempre unidos"
Con un mensaje de "siempre unidos", Cristiano Ronaldo respondió a las críticas y rumores que han surgido sobre las diferencias internas que habría en la selección de Portugal. Esto, después de las declaraciones que João Neves hizo sobre él.
La Seleção das Quinas dejó dudas tras su debut en la Copa Mundial 2026, empatando el pasado miércoles 17 de junio 1-1 con la República Democrática del Congo. A esto, se le sumaron las palabras de João Neves, que habló sobre el rol de Ronaldo en el equipo.
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¿Qué dijo João Neves de Cristiano Ronaldo?
"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", mencionó.
Esto generó especulaciones sobre un supuesto vestidor roto. Además, la situación escaló a las redes sociales, donde surgieron fake news sobre una supuesta confrontación entre Madalena Aragão, la pareja de Neves, y seguidores del Bicho.
Cristiano Ronaldo y Rúben Dias rompen el silencio
Ante todo el murmullo, Cristiano Ronaldo se hizo presente este viernes 19 de junio con una publicación en Instagram, donde compartió una foto junto a sus compañeros de selección, abrazados tras un entrenamiento, todo esto acompañado de la frase: "¡Siempre Unidos!".
Además, publicó una historia con el texto: "Enfócate en lo que puedes controlar".
Asimismo, en conferencia de prensa, Rúben Dias fue cuestionado sobre el tema, a lo que comentó que no es algo que afecte al grupo.
"Para todos nosotros, no es un problema. Estamos unidos en la convicción de que las dificultades son algo positivo y que es a través de ellas que veremos de qué estamos hechos", señaló.
El próximo martes 23 de junio, Portugal buscará su primera victoria en el torneo en su duelo con Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K, desde Houston. Por su parte, el sábado 27 de junio, el cuadro lusitano viajará a Guadalajara para cerra la primera ronda contra Colombia.