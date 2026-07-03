Cristiano Ronaldo rompe su maleficio y anota un gol histórico en fase eliminatoria frente a Croacia
Cristiano Ronaldo por fin terminó con una de las estadísticas más incómodas de su carrera. El capitán de Portugal logró anotar por primera vez en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.
El momento clave ocurrió en el decisivo partido contra Croacia, cuando el marcador señalaba un tenso empate a uno. Justo en el minuto 68, el árbitro pitó un penal a favor de los lusitanos.
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Frente al Dominik Livaković, Cristiano tomó el esférico con una convicción absoluta. A pesar de la enorme presión en el estadio, el delantero definió con firmeza para mandar el balón al fondo de la red. Ese disparo representó la ventaja para su equipo y también significó la ruptura de un estigma que lo persiguió durante muchos torneos.
Hace solo unos días, Ronaldo se convirtió de forma oficial en el primer jugador capaz de marcar en seis Mundiales distintos. Desde su debut goleador en Alemania 2006 hasta esta edición de 2026, el portugués demuestra una constancia inmarcesible.
Asimismo, el acierto frente a la escuadra croata eleva su cuota personal a 11 goles totales en Mundiales.
El futbol siempre ofrece oportunidades de redención y esta vez el destino recompensó al ídolo de Madeira.
Tras quitarse la espina de las rondas a eliminación directa, quedará ver si el conjunto portugués puede respirar con mayor tranquilidad y conseguir la victoria para pasar an octavos.