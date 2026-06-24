Croacia mantiene viva la esperanza; derrota a Panamá y deja todo para la última jornada
Croacia se negó a despedirse de la Copa del Mundo 2026. Con un solitario gol de Ante Budimir, los balcánicos derrotaron 1-0 a Panamá y se mantuvieron con vida en el Grupo L, dejando todo por definirse en la última fecha.
Después de una primera mitad sin anotaciones, el delantero del Osasuna rompió el cero al minuto 54 para darle a los dirigidos por Zlatko Dalić una victoria vital. El tanto terminó siendo suficiente ante una selección panameña que luchó, pero no logró encontrar el empate.
Con este resultado, Croacia sumó sus primeros tres puntos del torneo y se colocó en la tercera posición del sector, por detrás de Inglaterra y Ghana, ambos con cuatro unidades. Panamá, por su parte, quedó eliminada al permanecer sin puntos tras dos jornadas.
La selección centroamericana jugó por momentos de tú a tú a la selección europea, pero no fue suficiente para derrotar a un equipo que brindó la victoria a Modric.
Al término del partido, los croatas lucieron una camiseta conmemorativa, con la imagen de su capitán, la cifra 200 y el mensaje "Legado infinito".