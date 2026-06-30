¿Cuánto valen las plantillas de Argentina y Cabo Verde?
Para Cabo Verde el verse como el equipo inferior no es nada nuevo, menos cuando se enfrentó ya a campeones del mundo en su primera participación en el torneo.
Con una de las plantillas menos costosas, los africanos se preparan para medirse con Argentina en los 16avos de final, en donde esperan que su cuento de hadas no termine.
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Será la tercera ocasión en la Copa del Mundo 2026 que los caboverdianos se midan ante plantillas altamente superiores a la suya, no solo en nombres, sino también en el valor de cada uno de sus jugadores. Si ya era sorprendente el medirse con selecciones como España y Uruguay, ahora lo hará con un equipo que le multiplica hasta 16 veces el valor de sus futbolistas.
De las 48 selecciones participantes, Cabo Verde ocupa el lugar 39 en cuanto a valor de plantilla con 54.5 millones de euros, la segunda más baja de todas las que calificaron a la ronda de 16avos, solo por encima de Sudáfrica, la cual ya se despidió de la competencia.
Se enfrentará ahora a la séptima plantilla más cara del torneo y la segunda de Sudamérica; Argentina cuenta con un valor de 807, 5 millones de euros, con hasta cinco jugadores costando más que toda la plantilla de los africanos.
LA PLANTILLA MÁS BARATA EN 16AVOS
Dentro de los jugadores caboverdianos, apenas 13 de los 26 convocados llegan a la cifra de los millones en su precio dentro del mercado. De ellos destaca el defensa central Logan Costa, jugador del Villareal, con un valor de 15 millones de euros; detrás de él se encuentra el lateral derecho del Tabzonspor turco, Wagner Pina, con un valor de 11 millones de euros.
Los demás futbolistas más valiosos son: CJ dos Santos, Jovane Cabral, Willy Semedo, Laros Duarte (1 millón), Sidny Lopes Cabral (4 millones), Steven Moreira (1,5 millones), Kevin Pina (5 millones), Deroy Duarte (1,8 millones), Hélio Varela (2,5 millones), Telmo Arcanjo (3 millones) y Gilson Benchimol (1,2 millones).
HASTA 9 JUGADORES CON EL MISMO VALOR
El extremo opuesto lo tiene Argentina, en donde tan solo Julián Álvarez vale casi el doble que toda la plantilla de Cabo Verde con un precio de mercado de 100 millones de euros. Al delantero del Atlético de Madrid lo acompañan: Lautaro Martínez (85 millones), Nico Paz (80 millones), Alexis Mac Allister (70 millones), y Enzo Fernández (90 millones) como los jugadores albicelestes cuyo valor es mayor al de toda la plantilla africana.
Además, otros cuatro futbolistas se quedan 10 millones atrás en su precio de alcanzar el valor total de los caboverdianos: Giuliano Simeone, Valentín Barco, Lisandro Martínez y Cristian Romero. El jugador albiceleste con menor valor es Nicolás Otamendi, con 1 millón de euros, aunque en su momento el Manchester City pagó 40 millones por su ficha.
Este es el enfrentamiento más disparejo en cuanto a valor de plantillas se refiere, estando solo por encima del República Democrática del Congo contra Inglaterra, cuyo valor es de casi 10 veces más que los congoleños. En cuanto a ranking FIFA se refiere, Argentina ocupa la primera posición de la lista, mientras que Cabo Verde es la número 64, convirtiéndolo con estas combinaciones en el juego más disparejo de los 16avos de final.