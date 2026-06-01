Cuatro conclusiones clave de la victoria que devolvió confianza a Estados Unidos y del resurgimiento de Pulisic
La selección de Estados Unidos celebró este domingo su primer partido desde que se confirmó oficialmente la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026. Esa energía se reflejó en el campo con una actuación ofensiva e intensa que le permitió vencer 3-2 a Senegal, selección número 14 del ranking mundial, en un amistoso disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte.
Mauricio Pochettino anunció su convocatoria final el martes anterior, entregando a 26 futbolistas la oportunidad de disputar una Copa del Mundo en casa. Apenas tuvieron cuatro días para entrenar juntos antes de enfrentar a Senegal, pero el equipo mostró una rápida adaptación colectiva y una notable comodidad incluso después de los numerosos cambios realizados en el segundo tiempo.
Christian Pulisic está de vuelta
Denle de nuevo el casco y el escudo: el “Capitán América” ha regresado.
Pulisic necesitó menos de siete minutos para responder a las críticas. El atacante recorrió la banda izquierda con velocidad y precisión antes de asistir a Sergiño Dest para el primer gol estadounidense. Trece minutos después, recibió un pase de Ricardo Pepi dentro del área, superó al portero Mory Diaw con un control elegante y marcó el segundo tanto del encuentro.
La celebración lo dijo todo. El jugador del AC Milan cerró la temporada de clubes atravesando la peor sequía goleadora de su carrera: acumuló 19 partidos sin marcar en la Serie A y apenas registró dos asistencias en ese lapso. Con la selección, no anotaba desde noviembre de 2024. Las dudas sobre su capacidad para liderar al equipo en el Mundial crecieron durante meses, pero esta actuación ayudó a disiparlas.
Otro que mostró señales positivas fue Sergiño Dest, quien reapareció con la selección tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera durante dos meses. Su actuación confirmó que ha recuperado plenamente su nivel físico.
Pochettino sigue experimentando
El técnico argentino recuperó la línea de tres centrales, un sistema que le había dado buenos resultados en 2025 pero que había abandonado durante la ventana internacional de marzo. El esquema 3-5-2 permitió una presión alta y una actitud agresiva desde el inicio, con Estados Unidos dominando la posesión durante gran parte del primer tiempo.
En defensa, el equipo se transformaba en una línea de cuatro mientras uno de los extremos retrocedía para reforzar el mediocampo. La fluidez táctica fue una de las notas más destacadas del partido.
Pochettino también sorprendió con algunas decisiones de alineación, como las titularidades de Gio Reyna y Sebastian Berhalter. Además, realizó diez cambios al descanso, incluido el portero, permitiendo el debut internacional de Chris Brady. La magnitud de las modificaciones sugiere que el entrenador todavía está evaluando cuáles son las mejores combinaciones posibles de cara al Mundial.
La pelea por la titularidad en la delantera se intensifica
Ricardo Pepi fue otra de las sorpresas en el once inicial. El delantero no iniciaba un partido con Estados Unidos desde noviembre de 2024, pero respondió con movimientos constantes, conexiones efectivas con Pulisic y una participación clave en el ataque.
Su rendimiento reabrió el debate sobre quién debe ser el delantero titular en el Mundial. Hasta ahora, el favorito parecía ser Folarin Balogun, autor de 19 goles y cinco asistencias con el AS Monaco durante la temporada. Sin embargo, Pepi presentó argumentos sólidos para competir por ese puesto.
Balogun tampoco se quedó atrás. Tras ingresar en la segunda mitad, vio cómo le anulaban dos goles por fuera de juego antes de finalmente marcar en el minuto 63 tras un centro de Timothy Weah.
Con Pepi, Balogun y Haji Wright —quien anotó 17 goles con Coventry City en la temporada—, Pochettino cuenta con varias alternativas de nivel para la posición de centrodelantero.
Las dudas defensivas siguen presentes
La principal preocupación continúa estando en la defensa central. Sadio Mané aprovechó varias debilidades de la zaga estadounidense para marcar los dos goles de Senegal.
Chris Richards, considerado el líder de la defensa, se encuentra lesionado tras sufrir una grave lesión de tobillo en la Premier League y no hay certeza sobre cuándo estará completamente recuperado. Sin él, ni Tim Ream ni Mark McKenzie lograron transmitir la misma seguridad.
Miles Robinson tampoco ofreció demasiadas garantías cuando ingresó en el segundo tiempo. Un error suyo bajo presión terminó facilitando el segundo gol de Mané.
Tampoco existe una respuesta definitiva en la portería. Matt Turner fue titular, pero la entrada de Chris Brady en la segunda mitad evidenció que Pochettino aún sigue evaluando quién será su guardameta de confianza para el Mundial.
Ahora, Estados Unidos pondrá la mira en Alemania, rival al que enfrentará el próximo sábado en su último amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.