Los cuatro puntos que hicieron de Monterrey una sede mundialista a la altura
MONTERREY / ENVIADO - Cuando el último penal de Marruecos encontró la red, las tribunas del Estadio Monterrey se dividieron entre la euforia y la resignación, y poco a poco las camisetas naranjas y rojas comenzaron a abandonar el inmueble. Así terminó el último partido del Mundial 2026 en Monterrey, pero también una fiesta que durante poco más de dos semanas transformó el rostro de la ciudad y la volvió a colocar en el mapa del futbol internacional.
Cuarenta años después de albergar una Copa del Mundo, la capital de Nuevo León respondió al desafío. Miles de visitantes llegaron desde distintos rincones del planeta y encontraron una ciudad preparada para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
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Más allá de los resultados en la cancha, Monterrey deja el recuerdo de una sede que combinó organización, hospitalidad y un ambiente que trascendió los límites del estadio.
Una ciudad preparada
Desde antes del primer silbatazo, uno de los grandes retos consistía en demostrar que Monterrey estaba lista para volver a recibir una Copa del Mundo.
La coordinación entre autoridades, los operativos de seguridad, los planes de movilidad y la logística alrededor del Estadio BBVA permitieron que los cuatro partidos se desarrollaran sin incidentes de consideración, pese al constante movimiento de miles de aficionados entre hoteles, zonas turísticas, el Parque Fundidora y el estadio.
Para el último encuentro, incluso se implementaron medidas extraordinarias para facilitar la movilidad hacia Guadalupe, reflejo de la prioridad que representó el evento para la ciudad.
La experiencia para los visitantes fue, en términos generales, positiva. El transporte, la señalización, los accesos al estadio y el trabajo de cientos de voluntarios ayudaron a proyectar una imagen de organización que acompañó a Monterrey durante toda la Copa del Mundo.
El Mundial salió del estadio
Si algo distinguió a Monterrey fue que el Mundial no se vivió únicamente durante los 90 minutos.
El Parque Fundidora se convirtió en el principal punto de encuentro para miles de aficionados, mientras la Macroplaza, el Barrio Antiguo y distintos corredores gastronómicos recibieron diariamente a visitantes de diversas nacionalidades.
Las camisetas de Suecia, Túnez, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica, Marruecos y Países Bajos convivieron en un mismo espacio. Hubo intercambio de bufandas, fotografías entre desconocidos y conversaciones en distintos idiomas que encontraban en el futbol un lenguaje común.
Cada jornada dejó una imagen distinta. Los tambores de la afición marroquí resonando en Fundidora, la multitud naranja recorriendo el parque antes del duelo entre Países Bajos y Marruecos y la curiosa coincidencia del polvo del Sahara con la presencia de miles de seguidores africanos terminaron formando parte de la memoria de este Mundial en Monterrey.
A ese ambiente se sumó la hospitalidad de los regiomontanos, que hicieron suyo el torneo al convivir con visitantes, orientar a turistas y llenar restaurantes, plazas y espacios públicos. El resultado fue una ciudad que hizo sentir bienvenidos a quienes llegaron para vivir la Copa del Mundo.
Cuatro partidos, cuatro historias
El Estadio BBVA fue el escenario donde Monterrey escribió su capítulo en el Mundial 2026. Considerado uno de los inmuebles futbolísticos más modernos del continente, volvió a convertirse en una de las grandes postales del torneo gracias a su arquitectura, el imponente marco del Cerro de la Silla y el ambiente que presentaron sus tribunas en cada jornada.
Sobre esa cancha se escribieron cuatro historias distintas. La actividad comenzó con la goleada de Suecia por 5-1 sobre Túnez; Japón dio un paso firme hacia la siguiente ronda al imponerse 4-0 al conjunto tunecino; Sudáfrica sorprendió con su triunfo de 1-0 frente a Corea del Sur, y el cierre llegó con un vibrante empate 1-1 entre Países Bajos y Marruecos, que terminó favoreciendo a los africanos por 3-2 en la tanda de penales.
Los cuatro encuentros confirmaron al BBVA como uno de los escenarios más destacados de la Copa del Mundo, tanto por el ambiente generado por las distintas aficiones como por la imagen que proyectó hacia millones de espectadores alrededor del planeta.
Los partidos del Mundial 2026 en Monterrey
- 14 de junio: Suecia 5-1 Túnez.
- 20 de junio: Japón 4-0 Túnez.
- 25 de junio: Sudáfrica 1-0 Corea del Sur.
- 30 de junio: Países Bajos 1-1 Marruecos (Marruecos ganó 3-2 en penales).
Un legado que permanecerá
Cuando Monterrey fue elegida como sede del Mundial 2026, el objetivo era demostrar que podía albergar un evento de talla internacional. Dos semanas después, la ciudad despide la Copa del Mundo con un balance positivo y con imágenes que permanecerán en la memoria de quienes la visitaron.
El Estadio Monterrey con el Cerro de la Silla como telón de fondo; el Parque Fundidora convertido en un punto de encuentro multicultural; las calles teñidas de naranja por los neerlandeses y de rojo por los marroquíes, y miles de aficionados compartiendo una misma pasión, confirmaron que el futbol fue mucho más que los cuatro partidos disputados en Monterrey.
El último silbatazo puso fin a la actividad mundialista en el Estadio BBVA, pero no al recuerdo que dejó Monterrey. Durante poco más de dos semanas, la ciudad abrió sus puertas al mundo y encontró en su estadio un escaparate para mostrarse ante millones de personas. Cuarenta años después de volver a albergar una Copa del Mundo, no sólo cumplió como sede: dejó claro que el futbol mundial siempre tendrá un lugar entre las montañas que abrazan al Gigante de Acero.