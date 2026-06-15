¡De dormir en la calle a jugar tres Mundiales! La increíble historia de Alireza Beiranvand
De niño, Alireza Beiranvand no tenía una casa y tuvo que combinar su carrera deportiva con trabajos de lavacoches y barrendero. Ahora, tras años de esfuerzo, se encuentra a punto de disputar su tercera Copa Mundial con Irán.
El guardameta de los persas nació el 21 de septiembre de 1992 en Sarab-e Yas, Lorestán. Se crió en el seno de una familia de la etnia lak, caracterizada por su estilo de vida nómada como pastores en el suroeste de Irán.
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Por esta razón, tuvo que seguir las tradiciones de sus ancestros y cuidar animales mientras viajaba de comunidad en comunidad. Mientras tanto, en sus ratos libres, encontraba diversión detrás de un balón, algo con lo que su padre no estaba de acuerdo.
Vivió en las calles para cumplir su sueño
Cuando llegó a la adolescencia, su familia decidió finalmente establecerse. Sin embargo, Beiranvand optó por escaparse de su casa para perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional; pidió dinero prestado y compró un boleto de autobús con destino a Teherán, la capital de Irán.
En su camino se encontró con Hossein Feiz, un entrenador que le ofreció una prueba en su equipo a cambio de 200,000 tomanes, pero él no tenía ese dinero ni la posibilidad de pagar un alquiler. Por este motivo, tuvo que dormir en la calle, incluso en las afueras de las instalaciones del club.
Como anécdota, cuenta que un día despertó y encontró monedas junto a él. Las personas que pasaban a su alrededor se las dejaban pensando que estaba mendigando.
Al final, Feiz aceptó incluirlo en su equipo sin pedirle dinero y lo apoyó para que el capitán de la escuadra le diera hospedaje. Mientras tanto, el guardameta combinaba su actividad deportiva con trabajos temporales como lavacoches, empleado en restaurantes de pizza e incluso barrendero para poder sostenerse.
Finalmente, el Naft Teherán le dio la oportunidad de convertirse en profesional. Y aunque lo despidió por un tiempo debido a que fue a probarse a otro equipo sin avisar, la misma institución lo volvería a buscar para que, en 2011, debutara con ellos. Posteriormente, a lo largo de su carrera pasó por escuadras como el Persépolis, llegó a Europa con el Royal Amberes de Bélgica y el Boavista de Portugal, y desde 2024 forma parte del Tractor de su país natal.
Le paró un penal a Cristiano Ronaldo y rompió dos récords Guinness
Con su selección suma 86 partidos, incluyendo las Copas Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En la primera de estas justas le tocó enfrentarse a Portugal en la fase de grupos, donde tuvo un cara a cara con Cristiano Ronaldo, a quien le detuvo un penal para sellar el empate 1-1 ante los lusitanos.
De igual forma, vistiendo la camiseta de Irán logró un hecho histórico. El 11 de octubre de 2016, en un duelo contra Corea del Sur, rompió el récord Guinness del despeje de manos más largo del fútbol, lanzando el esférico a una distancia de 61 metros y 26 milímetros. Después, en 2019, repitió la hazaña, pero con otra marca: el despeje con el pie más largo, alcanzando los 78.014 metros.
Ahora, para Norteamérica 2026, Alireza Beiranvand e Irán se preparan para debutar en el Grupo G este lunes 15 de junio a las 19:00 horas ante Nueva Zelanda. Posteriormente, el domingo 21 de junio tendrán su prueba de fuego ante Bélgica y cerrarán la primera ronda enfrentando a Egipto el viernes 26 de junio.